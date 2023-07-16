Снова слухи о Довбике, трансферный рекорд Арсенала, торги по Кейну. Главные новости за 15 июля
А еще об усилении Милана и множестве контрольных матчах клубов УПЛ
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 15 июля
Жирона попытается подписать Довбика
Испанские СМИ снова пишут о том, что каталонский клуб нацелился на лучшего бомбардира УПЛ в прошлом сезоне. Сообщается, что "Жирона" хочет привлечь финансовую поддержку Football City Group для оформления трансфера. Стоит напомнить, что "Днепр-1" хочет выручить за Артема 15 млн евро, правда, половина этой суммы уйдет "Митьюланну".
Днепр-1 торгует форварда Металлурга
СМИ сообщают, что днепровский клуб сделал запорожцам предложение в размере 300 тысяч евро по 22-летнему форварду Алексею Сидорову. Однако "Металлург" ответил отказом. Сидоров в прошлом сезоне выиграл гонку бомбардиров в Первой лиге, забив 11 голов в 24 матчах. Неужели ищут замену для Довбика?
О товарищеских матчах клубов УПЛ
"Оболонь" обыграла "Звягель" благодаря голам Слободяна и Таранухи – 2:0. "Полесье" разгромило австрийскую команду "Грацер АК" 4:1 (забивали Шастал, Мустафаев, Янаков, Крушинский). ЛНЗ победил "Колос", единственный гол на счету Наумца. "Металлист 1925" одолел "Агробизнес" 1:0 (гол Дмитренко). "Ворскла" расписала ничью 2:2 с польским ГКС, забивали Юрченко и Степанюк. "Черноморец" уступил "Ингульцу" 3:4, в составе одесситов отличились Бойчук, Ермаков и Путря.
Арсенал побил трансферный рекорд АПЛ
Лондонский клуб наконец-то объявил о переходе капитана "Вест Хэма" Деклана Райса. По информации инсайдеров, молотобойцы получили 100 млн фунтов, но еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Таким образом, Райс стал самым дорогим английским игроком, за Джека Грилиша "Сити" в свое время заплатил 100 миллионов без бонусов. Ну и это самая дорогая покупка в истории канониров.
Хенесс заинтриговал по поводу трансфера Кейна
Почетный президент "Баварии" дал большой комментарий о ситуации с трансфером Гарри Кейна. Он заявил, что английский бомбардир дал принципиальное согласие на переезд в Мюнхен и нужно договориться с президентом "Тоттенхэма" Леви. Тот тянет время, говорит Хенесс, но и переговорщики со стороны "Баварии" знают, как действовать в этой ситуации. Так что, похоже, этим летом состоится еще один большой переход.
Милан усиливает центр полузащиты
Россонери покупают за 20 миллионов евро хавбека АЗ Алкмаар Тиджани Рейндерса. Фабрицио Романо утверждает, что о соглашении будет объявлено в ближайшее время. 24-летний нидерландец в прошлом сезоне отыграл 54 матча, в которых забил 7 голов и отдал 12 результативных передач.
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