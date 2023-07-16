Снова слухи о Довбике, трансферный рекорд Арсенала, торги по Кейну. Главные новости за 15 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 15 июля

Испанские СМИ снова пишут о том, что каталонский клуб нацелился на лучшего бомбардира УПЛ в прошлом сезоне. Сообщается, что "Жирона" хочет привлечь финансовую поддержку Football City Group для оформления трансфера. Стоит напомнить, что "Днепр-1" хочет выручить за Артема 15 млн евро, правда, половина этой суммы уйдет "Митьюланну".

СМИ сообщают, что днепровский клуб сделал запорожцам предложение в размере 300 тысяч евро по 22-летнему форварду Алексею Сидорову. Однако "Металлург" ответил отказом. Сидоров в прошлом сезоне выиграл гонку бомбардиров в Первой лиге, забив 11 голов в 24 матчах. Неужели ищут замену для Довбика?

О товарищеских матчах клубов УПЛ

"Оболонь" обыграла "Звягель" благодаря голам Слободяна и Таранухи – 2:0. "Полесье" разгромило австрийскую команду "Грацер АК" 4:1 (забивали Шастал, Мустафаев, Янаков, Крушинский). ЛНЗ победил "Колос", единственный гол на счету Наумца. "Металлист 1925" одолел "Агробизнес" 1:0 (гол Дмитренко). "Ворскла" расписала ничью 2:2 с польским ГКС, забивали Юрченко и Степанюк. "Черноморец" уступил "Ингульцу" 3:4, в составе одесситов отличились Бойчук, Ермаков и Путря.

Лондонский клуб наконец-то объявил о переходе капитана "Вест Хэма" Деклана Райса. По информации инсайдеров, молотобойцы получили 100 млн фунтов, но еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Таким образом, Райс стал самым дорогим английским игроком, за Джека Грилиша "Сити" в свое время заплатил 100 миллионов без бонусов. Ну и это самая дорогая покупка в истории канониров.

Почетный президент "Баварии" дал большой комментарий о ситуации с трансфером Гарри Кейна. Он заявил, что английский бомбардир дал принципиальное согласие на переезд в Мюнхен и нужно договориться с президентом "Тоттенхэма" Леви. Тот тянет время, говорит Хенесс, но и переговорщики со стороны "Баварии" знают, как действовать в этой ситуации. Так что, похоже, этим летом состоится еще один большой переход.

Россонери покупают за 20 миллионов евро хавбека АЗ Алкмаар Тиджани Рейндерса. Фабрицио Романо утверждает, что о соглашении будет объявлено в ближайшее время. 24-летний нидерландец в прошлом сезоне отыграл 54 матча, в которых забил 7 голов и отдал 12 результативных передач.