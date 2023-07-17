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Италия - победитель юношеского Евро-2023

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Скуадра Адзурра в финале одолели Португалию

Италия - победитель юношеского Евро-2023

Фото: twitter.com/Azzurri

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В финальном матче Евро-2023 U-21 встретились Италия и Португалия. Скуадра Адзурра с минимальным счетом 1:0 победили "команду избранных".

На 19-й минуте Мишель Кайоде ударом головой забил единственный гол в матче с подачи Луиса Гасы.

Команды дважды играли между собой в финалах на этом уровне - в 2003 и 2018 годах. Обе сборные претендовали на второй титул.

Для итальянцев этот финал стал пятым на чемпионатах Европы в этой возрастной категории, для португальцев - шестым.

Евро-2023 U19. Финал.

Португалия - Италия - 0:1

Гол: Кайоде, 19

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В статье: Португалия U-19 финал евро Италия U-19
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