Италия - победитель юношеского Евро-2023

В финальном матче Евро-2023 U-21 встретились Италия и Португалия. Скуадра Адзурра с минимальным счетом 1:0 победили "команду избранных".

На 19-й минуте Мишель Кайоде ударом головой забил единственный гол в матче с подачи Луиса Гасы.

Команды дважды играли между собой в финалах на этом уровне - в 2003 и 2018 годах. Обе сборные претендовали на второй титул.

Для итальянцев этот финал стал пятым на чемпионатах Европы в этой возрастной категории, для португальцев - шестым.

Евро-2023 U19. Финал.

Португалия - Италия - 0:1

Гол: Кайоде, 19