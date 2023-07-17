Разгром от Динамо, комментарий Реброва по Килману, еще одна звезда в Аравии. Главные новости за 16 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 16 июля

В очередном контрольном матче бело-синие встречались с "Арисом" из Лимассола, который в прошлом сезоне сенсационно выиграл чемпионат своей страны. К концу первого тайма забил Сидорчук, сразу после перерыва Бенито удвоил преимущество киевлян, а под занавес игры Волошин оформил дубль. 4:0 в пользу "Динамо", которое пока на сборах демонстрирует 100-процентный результат.

О других контрольных матчах клубов УПЛ

"Кривбасс" разгромно уступил "Миную" – 1:4. За закарпатцев забивали Твердохлиб, Одарюк, Голубь и Гечев, криворожцы ответили реализованным пенальти Приходько. "Рух" успел сыграть дважды – сначала вничью 0:0 с "Эпицентром", затем победил "Прикарпатье" 3:1 (Соломон, Притула, Китела – Геник). "Александрия" одолела "Кремень" 2:1 (Кобзарь, Базаев – Трофимюк), а "Колос" был сильнее "Мариуполя" - 2:0 (Лучкевич, Мякушко).

Защитник Макс Килман на достаточно хорошем счету в АПЛ. Была информация, что его хочет приобрести чемпион Италии "Наполи". А еще – у него украинские корни. Собственно, о желании заиграть его за национальную сборную Украины известно давно, проблема в том, что Килман играл за минифутбольную сборную Англии. Тем не менее, кампания по его натурализации развернулась с новой силой. Даже Сергею Реброву пришлось отвечать на вопросы журналистов об игроке. И тренер подтвердил, что Килман кандидат в сборную, но он его будет рассматривать только тогда, когда у него будет официальное разрешение играть за сине-желтых.

"Интер" из Майами объявил о подписании очередного звездного новичка. Как и ожидалось, в МЛС отправился многолетний лидер "Барселоны" Серхио Бускетс. Он заключил соглашение до 2025 года. Напомним, что ранее "Интер" наконец-то официально объявил о подписании Месси. Оба звездных ветерана крайне нужны команде, которая не может победить в чемпионате с мая и уверенно занимает последнее место в турнирной таблице. Минувшей ночью "Интер" с Сергеем Кривцовым в составе проиграл "Сент-Луису" 0:3.

"Аль-Ахли" из Джедды договорился о личном контракте с Риадом Марезом. 32-летний алжирец за два сезона может заработать 43 миллиона фунтов. Ожидается, что в течение следующих 48 часов "Аль-Ахли" договорится о трансфере с "Манчестер Сити". Ранее аравийский клуб уже подписал голкипера "Челси" Эдуара Менди и форварда "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

Хвича Кварацхелия в первом же сезоне на Апеннинском полуострове помог "Наполи" стать чемпионом. Он был признан лучшим игроком Серии А. Теперь грузин привлек внимание "Ньюкасла", владеющего безграничными финансовыми ресурсами. Английский клуб готовит предложение в размере 90 миллионов евро. Ранее "Ньюкасл" приобрел Садро Тонали у "Милана".