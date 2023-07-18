Конкретика по Сефери, страсти телепула, бразильцы для Днепра-1 и Шахтера. Главные новости за 17 июля

UA-Футбол подготовил для читателей сводку главных футбольных новостей за последние сутки

Один из лидеров "Ворсклы" Таулянт Сефери, вероятно, больше не сыграет за полтавчан. Об этом рассказал вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак. По словам функционера, футболист получил привлекательное предложение из ОАЭ, а "Ворскла" получит определенные средства за годичную аренду игрока. Со дня на день должна быть официальная информация.

С предложением по организации трансляций матчей УПЛ вышел телеканал XSport, владельцем которого является бывший вице-президент "Шахтера" Борис Колесников. Канал готов взять на себя определенные обязательства, но рассчитывает отбить расходы. И только потом, когда появится доход, какие-то деньги будут получать клубы. Участники УПЛ взяли паузу на размышления.

УАФ выступила с официальным заявлением по поводу участия крымских клубов "Севастополь" и "Ялта" в чемпионате России (в любительских его лигах). УАФ требует от УЕФА и ФИФА исключить агрессора из своего состава. Реакция европейских функционеров пока неизвестна.

Об этом на официальном уровне сообщил один из клубов-участников лиги – ЛНЗ. Речь идет как минимум о первой части сезона. Загвоздка в том, что никто не согласен брать на себя ответственность за пребывание зрителей на стадионах во время войны.

Пресс-служба объявила о присоединении к "Днепру-1" 18-летнего бразильца Виктиньо. Он может сыграть на любой позиции в полузащите. Футболист уже тренируется с коллективом Кучера, хотя все детали трансфера еще не урегулированы. Ожидается, что это будет аренда на год с правом выкупа.

О новом бразильце в "Шахтере" пишут местные СМИ. Речь идет о защитнике Педриньо, который на родине имеет не очень хорошую репутацию из-за дела по игре на контору. Хотя никаких доказательств нарушений Педриньо спортивного принципа не было. Сообщается, что игрок уже находится в Нидерландах на сборе с "Шахтером".