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Роналду: Я не вернусь в Европу. Футбол там потерял в качестве

Общие новости
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Португалец катирует только АПЛ

Роналду: Я не вернусь в Европу. Футбол там потерял в качестве

Фото - ФК Аль-Наср / автор невідомий

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Криштиану Роналду заявил, что больше не вернется в европейский футбол. Португалец считает, что хороший уровень футбола остался только в АПЛ.

"Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта.

Мне 38 лет, а также европейский футбол потерял много качества... Только Премьер-лига держит уровень, они намного опережают все другие лиги", – заявил Роналду.

В своем последнем полном сезоне в АПЛ Криштиану провел 39 матчей, забил 24 гола и отдал 3 результативных передачи.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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