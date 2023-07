Роналду: Я не вернусь в Европу. Футбол там потерял в качестве

Криштиану Роналду заявил, что больше не вернется в европейский футбол. Португалец считает, что хороший уровень футбола остался только в АПЛ.

Мне 38 лет, а также европейский футбол потерял много качества... Только Премьер-лига держит уровень, они намного опережают все другие лиги", – заявил Роналду.

В своем последнем полном сезоне в АПЛ Криштиану провел 39 матчей, забил 24 гола и отдал 3 результативных передачи.

????⛔️ Cristiano Ronaldo: "I won't return to European football, the door is completely closed".



"I'm 38 years old, also European football has lost lot of quality... only valid one is Premier League, they're way ahead of all the other leagues". pic.twitter.com/czxco9PzlM