Роналду: Я не вернусь в Европу. Футбол там потерял в качестве

Криштиану Роналду заявил, что больше не вернется в европейский футбол. Португалец считает, что хороший уровень футбола остался только в АПЛ.

"Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта.

Мне 38 лет, а также европейский футбол потерял много качества... Только Премьер-лига держит уровень, они намного опережают все другие лиги", – заявил Роналду.

В своем последнем полном сезоне в АПЛ Криштиану провел 39 матчей, забил 24 гола и отдал 3 результативных передачи.