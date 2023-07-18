Роналду: Я не вернусь в Европу. Футбол там потерял в качестве
Португалец катирует только АПЛ
Фото - ФК Аль-Наср / автор невідомий
Криштиану Роналду заявил, что больше не вернется в европейский футбол. Португалец считает, что хороший уровень футбола остался только в АПЛ.
"Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта.
Мне 38 лет, а также европейский футбол потерял много качества... Только Премьер-лига держит уровень, они намного опережают все другие лиги", – заявил Роналду.
В своем последнем полном сезоне в АПЛ Криштиану провел 39 матчей, забил 24 гола и отдал 3 результативных передачи.
????⛔️ Cristiano Ronaldo: "I won't return to European football, the door is completely closed".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023
"I'm 38 years old, also European football has lost lot of quality... only valid one is Premier League, they're way ahead of all the other leagues". pic.twitter.com/czxco9PzlM
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