  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Роналду – о переезде в Саудовскую Аравию: Куда бы ни отправился Криштиану, он вызывает повышенный интерес

Общие новости
(1 голосов)

"Открыл дорогу"

Роналду – о переезде в Саудовскую Аравию: Куда бы ни отправился Криштиану, он вызывает повышенный интерес

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард и капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду дал комментарий касательно своего влияния на популярность чемпионата Саудовской Аравии.

Читайте такжеРоналду: Я не вернусь в Европу. Футбол там потерял в качестве

"Мое решение о переходе сюда было на 100% решающим для привлечения новых топ-игроков. Это факт. Когда я переходил в "Ювентус", Серия А была мертва, а после моего подписания... Она возродилась. Куда бы ни отправился Криштиану, он вызывает повышенный интерес".

"Меня критиковали за переезд в Саудовскую Лигу, но что произошло сейчас? Я открыл дорогу... и теперь все игроки приезжают сюда. Через год в Саудовскую Аравию будет приезжать все больше и больше топ-игроков. Через год этот чемпионат обгонит турецкий и нидерландский".

По теме
yellow-arrow
Конкретика по Сефери, страсти телепула, бразильцы для Днепра-1 и Шахтера. Главные новости за 17 июля
yellow-arrow
Роналду: Я не вернусь в Европу. Футбол там потерял в качестве
yellow-arrow
Рубен Невеш: Главная причина почему я не сомневался в переходе в Саудовскую Аравию – жена и трое детей
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
twitter.com/FabrizioRomano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде