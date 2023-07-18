Роналду – о переезде в Саудовскую Аравию: Куда бы ни отправился Криштиану, он вызывает повышенный интерес
"Открыл дорогу"
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард и капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду дал комментарий касательно своего влияния на популярность чемпионата Саудовской Аравии.
"Мое решение о переходе сюда было на 100% решающим для привлечения новых топ-игроков. Это факт. Когда я переходил в "Ювентус", Серия А была мертва, а после моего подписания... Она возродилась. Куда бы ни отправился Криштиану, он вызывает повышенный интерес".
"Меня критиковали за переезд в Саудовскую Лигу, но что произошло сейчас? Я открыл дорогу... и теперь все игроки приезжают сюда. Через год в Саудовскую Аравию будет приезжать все больше и больше топ-игроков. Через год этот чемпионат обгонит турецкий и нидерландский".
Популярное сейчас
- Цыганык: Я на 99% уверен, что для Луческу это последний сезон в его тренерской карьере
- Дедишин: Рух готов полностью покрыть продакшн УПЛ ТВ
- Глава совета директоров Тоттенхэма принял решение по Харри Кейну
- Громкий трансфер Днепра-1, торги по Трубину, ситуация с телепулом в УПЛ. Главные новости за 14 июля
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана
Новости по теме
- 01:34 Зарубежные Роналду: Я не вернусь в Европу. Футбол там потерял в качестве
- 23:26 Зарубежные Роналду попал в Книгу рекордов Гинесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023-го года
- 06:35 Украинские КДК наказал участников драки в матче Шахтера с Днепр-1, Интер продолжает вести Трубина. Главные новости за 6 июля