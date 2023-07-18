Роналду – о переезде в Саудовскую Аравию: Куда бы ни отправился Криштиану, он вызывает повышенный интерес

Форвард и капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду дал комментарий касательно своего влияния на популярность чемпионата Саудовской Аравии.

"Мое решение о переходе сюда было на 100% решающим для привлечения новых топ-игроков. Это факт. Когда я переходил в "Ювентус", Серия А была мертва, а после моего подписания... Она возродилась. Куда бы ни отправился Криштиану, он вызывает повышенный интерес".

"Меня критиковали за переезд в Саудовскую Лигу, но что произошло сейчас? Я открыл дорогу... и теперь все игроки приезжают сюда. Через год в Саудовскую Аравию будет приезжать все больше и больше топ-игроков. Через год этот чемпионат обгонит турецкий и нидерландский".