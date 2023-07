Роналду: Футбольная лига Саудовской Аравии лучше американской MLS

Форвард и капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду в своем комментарии журналистам заявил, что лига Саудовской Аравии лучше американской MLS. В то же время португалец на 100% уверен, что он не вернется в Европу:

????Cristiano Ronaldo: "Saudi league is better than MLS".



"I'm 100% sure I won't return to any European club. I opened the way to Saudi league... and now all the players are coming here". ???????? pic.twitter.com/nvgESZnjeK