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Роналду: Футбольная лига Саудовской Аравии лучше американской MLS

Общие новости
(1 голосов)

Недавно в США переехал Месси

Роналду: Футбольная лига Саудовской Аравии лучше американской MLS

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард и капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду в своем комментарии журналистам заявил, что лига Саудовской Аравии лучше американской MLS. В то же время португалец на 100% уверен, что он не вернется в Европу:

"Я открыл путь сюда, теперь все футболисты едут в Саудовскую Аравию", – заявил Роналду.

Также Криштиану считает, что за год чемпионат, в котором он теперь выступает, обгонит турецкий и нидерландский:

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Напомним, Роналду стал игроком "Аль-Насра" в конце 2022 года. В то же время его главный конкурент в течение карьеры, аргентинец Лионель Месси, летом 2023-го перешел в американский клуб "Интер" (Майами), который выступает в MLS.

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В статье: Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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Хиденг (Днепр)
18.07.2023 в 12:13
Закончит в дурке.
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