Роналду: Футбольная лига Саудовской Аравии лучше американской MLS
Недавно в США переехал Месси
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард и капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду в своем комментарии журналистам заявил, что лига Саудовской Аравии лучше американской MLS. В то же время португалец на 100% уверен, что он не вернется в Европу:
"Я открыл путь сюда, теперь все футболисты едут в Саудовскую Аравию", – заявил Роналду.
????Cristiano Ronaldo: "Saudi league is better than MLS".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023
"I'm 100% sure I won't return to any European club. I opened the way to Saudi league... and now all the players are coming here". ???????? pic.twitter.com/nvgESZnjeK
Также Криштиану считает, что за год чемпионат, в котором он теперь выступает, обгонит турецкий и нидерландский:
Напомним, Роналду стал игроком "Аль-Насра" в конце 2022 года. В то же время его главный конкурент в течение карьеры, аргентинец Лионель Месси, летом 2023-го перешел в американский клуб "Интер" (Майами), который выступает в MLS.
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