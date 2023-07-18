Роналду: Футбольная лига Саудовской Аравии лучше американской MLS

Форвард и капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду в своем комментарии журналистам заявил, что лига Саудовской Аравии лучше американской MLS. В то же время португалец на 100% уверен, что он не вернется в Европу:

"Я открыл путь сюда, теперь все футболисты едут в Саудовскую Аравию", – заявил Роналду.

????Cristiano Ronaldo: "Saudi league is better than MLS".



"I'm 100% sure I won't return to any European club. I opened the way to Saudi league... and now all the players are coming here". ???????? pic.twitter.com/nvgESZnjeK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

Также Криштиану считает, что за год чемпионат, в котором он теперь выступает, обгонит турецкий и нидерландский:

Напомним, Роналду стал игроком "Аль-Насра" в конце 2022 года. В то же время его главный конкурент в течение карьеры, аргентинец Лионель Месси, летом 2023-го перешел в американский клуб "Интер" (Майами), который выступает в MLS.