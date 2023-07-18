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Ван дер Сар покинул отделение интенсивной терапии

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Ещё неделя и он отправится домой

Ван дер Сар покинул отделение интенсивной терапии

Фото: twitter.com/vdsar1970

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Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар покинул отделение интенсивной терапии. В начале июля он попал в реанимацию после кровоизлияния в мозг.

В момент резкого ухудшения здоровья ван дер Сар находился на отдыхе в Хорватии.

"Прежде всего, мы хотим поблагодарить всех за все замечательные сообщения поддержки. Я рад сообщить, что я больше не в отделении интенсивной терапии. Тем не менее я все еще в больнице.

Я надеюсь вернуться домой на следующей неделе и сделать следующий шаг в своем выздоровлении!", – написал ван дер Сар.

Ван дер Сар до конца мая был генеральным директором "Аякса", после чего покинул пост. С 2021-го Эдвин входил в совет директоров клуба.

Эдвину 52 года и за свою карьеру он выступал за "Нордвейк", "Аякс", "Ювентус", "Фулхэм" и "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Эдвин ван дер Сар
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