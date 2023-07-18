Ван дер Сар покинул отделение интенсивной терапии
Ещё неделя и он отправится домой
Фото: twitter.com/vdsar1970
Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар покинул отделение интенсивной терапии. В начале июля он попал в реанимацию после кровоизлияния в мозг.
В момент резкого ухудшения здоровья ван дер Сар находился на отдыхе в Хорватии.
"Прежде всего, мы хотим поблагодарить всех за все замечательные сообщения поддержки. Я рад сообщить, что я больше не в отделении интенсивной терапии. Тем не менее я все еще в больнице.
Я надеюсь вернуться домой на следующей неделе и сделать следующий шаг в своем выздоровлении!", – написал ван дер Сар.
Ван дер Сар до конца мая был генеральным директором "Аякса", после чего покинул пост. С 2021-го Эдвин входил в совет директоров клуба.
Эдвину 52 года и за свою карьеру он выступал за "Нордвейк", "Аякс", "Ювентус", "Фулхэм" и "Манчестер Юнайтед".
First of all, we want to thank everyone for all the great and supportive messages.— Edwin van der Sar (@vdsar1970) July 18, 2023
I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0
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