Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар покинул отделение интенсивной терапии. В начале июля он попал в реанимацию после кровоизлияния в мозг.

В момент резкого ухудшения здоровья ван дер Сар находился на отдыхе в Хорватии.

Я надеюсь вернуться домой на следующей неделе и сделать следующий шаг в своем выздоровлении!", – написал ван дер Сар.

Ван дер Сар до конца мая был генеральным директором "Аякса", после чего покинул пост. С 2021-го Эдвин входил в совет директоров клуба.

Эдвину 52 года и за свою карьеру он выступал за "Нордвейк", "Аякс", "Ювентус", "Фулхэм" и "Манчестер Юнайтед".

First of all, we want to thank everyone for all the great and supportive messages.



I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0