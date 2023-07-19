Очередное поражение Шахтера, Гай – помощник ван Леувена, усиление для Баварии. Главные новости за 18 июля

UA-Футбол подготовил для читателей подборку главных новостей за вторник, 18 июля

После разгрома от греческого АЕКа (0:5) "Шахтер" проиграл с большим счетом еще один спарринг – на этот раз "Аяксу" со счетом 0:3. "Горняки" выступали приближенным к основе составом, но бросалось в глаза присутствие на скамейке для запасных двух потенциальных новичков - бразильцев: Педриньо и Невертона.

Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен пока остается без побед на своей новой должности.

Алексей Гай, ранее работавший в тренерском штабе Романа Григорчука в "Черноморце", покинул свой пост. Тренер уже был замечен в Нидерландах в расположении "Шахтера". СМИ отмечают, что вскоре должно быть официальное представление Гая как помощника Патрика ван Леувена.

Добавим, что в 2018-м году Гай дал резонансное интервью, в котором не признавал Россию агрессором и демонстративно выдвигал свою пророссийскую позицию.

"Бавария" объявила о трансфере защитника "Наполи" Ким Мин Чже. Контракт с корейцем заключен на пять лет. СМИ сообщают, что "Бавария" заплатит за чемпиона Италии 50 миллионов евро. В последнем сезоне Ким Мин Чже провел за "Наполи" 45 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

Команда Александра Кучера в Ужгороде сыграла свой завершающий спарринг в это межсезонье. Соперником днепрян был криворожский "Кривбасс". В матче сыграли немало новичков "Днепра-1", среди которых и бразилец Виктиньо. Игра закончилась со счётом 2:2.

В этом спарринге травмировался один из лидеров "Днепра-1" Алексей Гуцуляк. В начале матча в центре поля против него грубо сыграл Иван Дибанго, из-за чего Гуцуляк был вынужден покинуть поле в сопровождении врачей. Серьезная ли травма и успеет ли Гуцуляк восстановиться до первого матча с "Панатинайкосом", который состоится уже через неделю, пока неизвестно.

Среди примечательного следует отметить успех "Ракува" в противостоянии с "Флорой" – разгромная победа на чужом поле. Кочергин вышел на смену, но не забил. "Шериф" в добавленное время прошел "Фарул", Максим Коваль провел весь поединок за чемпиона Молдовы и не пропустил – 3:0.