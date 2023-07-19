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Сегодня Севилья и Интепендьенте разыграют Кубок вызова: новый клубный турнир между УЕФА и КОНМЕБОЛ

Общие новости
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Новый мини-турнир между клубами Европы и Южной Америки

Сегодня Севилья и Интепендьенте разыграют Кубок вызова: новый клубный турнир между УЕФА и КОНМЕБОЛ

Фото: La Liga / Автор: неизвестен

UA-Футбол
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Сегодня испанская "Севилья" и эквадорский "Индепендьенте" разыграют дебютный трофей за Кубок вызова. Этот турнир совместно проводится УЕФА и КОНМЕБОЛ в рамках расширения совместного партнерства.

В турнире, состоящем из одного матча, встретятся победители Лиги Европы 2023 и Южноамериканского кубка 2022. Это соревнование будет аналогом бывшего Межконтинентального кубка, ранее проводившегося между победителями Лиги чемпионов УЕФА и Копа Либертадорес и со временем трансформировавшегося в Клубный чемпионат мира, но только с участием победителей вторых по статусу клубных международных турниров.

Матч между "Севильей" и "Интепендьенте" состоится на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье и начнется в 23:00 по киевскому времени.

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Ранее уже были попытки организовать общий кубок между победителями вторых по статусу международных турниров Европы и Южной Америки. В 2015 году "Севилья" в Аргентине уступила "Ривер Плейт" 0:1. В 2016-м также "Севилья" в США победила колумбийский "Санта Фе" 2:1: тогда один из голов в составе андалусцев забил Евгений Коноплянка.

Добавим, что нынешний Кубок вызова не первый совместный турнир между УЕФА и КОНМЕБОЛ. Обе организации уже проводят Интерконтинентальный кубок U20 среди победителей Юношеской лиги УЕФА и Копа Либертадорес U20. Кроме того, на уровне сборных существует мужская и женская Финалиссима, за которую соревнуются чемпионы Европы и Южной Америки.

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В статье: Севилья Индепендьенте
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