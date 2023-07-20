Усик ушел в футбол, бомба от Сити и звездный партнер для Малиновского. Главные новости за 19 июля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 19 июля.

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) подписал профессиональный футбольный контракт с житомирским "Полесьем", сообщает пресс-служба клуба. Соглашение о футбольном сотрудничестве рассчитано на один сезон. Боксер-футболист будет выступать в "Полесье" под номером 17.

Европейские чемпионы усилятся одним из лучших молодых оборонцев мира. "Манчестер Сити" согласовал трансфер Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг", сообщает Фабрицио Романо. Игрок уже прошел предварительный медосмотр. Переход 21-летнего хорвата обойдется "горожанам" в 100 миллионов евро – новый трансферный рекорд за защитника.

Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в "Марселе". Габонский голеадор достанется французскому клубу абсолютно бесплатно – "Челси" согласился отпустить игрока без компенсации. 34-летний Обамеянг подпишет с "провансальцами" контракт на 3 сезона, сообщает все тот же Романо. Медосмотр запланирован на четверг.

"Шахтер" объявил о подписании бразильского латераля Педриньо Азеведо. 21-летний защитник подписал с "горняками" контракт на 5 лет. Воспитанник "Виктории" достался чемпиону Украины бесплатно, так как в мае Педриньо стал свободным агентом. Игрок уже присоединился к новым партнерам на сборе в Роттердаме.

"Лорьян" объявил о переходе бывшего защитника "Манчестер Сити" Бенжамина Менди. Контракт между сторонами подписан на два года. Переход произошел на правах свободного агента. В последний раз левый защитник выходил на поле еще в августе 2021 года. После этого экс-конкурент Зинченко попал за решетку из-за подозрений в изнасилованиях. Недавно француз был оправдан по всем обвинениям.