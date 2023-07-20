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Усик ушел в футбол, бомба от Сити и звездный партнер для Малиновского. Главные новости за 19 июля

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 19 июля

Усик ушел в футбол, бомба от Сити и звездный партнер для Малиновского. Главные новости за 19 июля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 19 июля.

Усик станет футболистом

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) подписал профессиональный футбольный контракт с житомирским "Полесьем", сообщает пресс-служба клуба. Соглашение о футбольном сотрудничестве рассчитано на один сезон. Боксер-футболист будет выступать в "Полесье" под номером 17.

Гвардиол переходит в Ман Сити

Европейские чемпионы усилятся одним из лучших молодых оборонцев мира. "Манчестер Сити" согласовал трансфер Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг", сообщает Фабрицио Романо. Игрок уже прошел предварительный медосмотр. Переход 21-летнего хорвата обойдется "горожанам" в 100 миллионов евро – новый трансферный рекорд за защитника.

Звездный партнер для Малиновского

Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в "Марселе". Габонский голеадор достанется французскому клубу абсолютно бесплатно – "Челси" согласился отпустить игрока без компенсации. 34-летний Обамеянг подпишет с "провансальцами" контракт на 3 сезона, сообщает все тот же Романо. Медосмотр запланирован на четверг.

Шахтер подписал бразильского латераля

"Шахтер" объявил о подписании бразильского латераля Педриньо Азеведо. 21-летний защитник подписал с "горняками" контракт на 5 лет. Воспитанник "Виктории" достался чемпиону Украины бесплатно, так как в мае Педриньо стал свободным агентом. Игрок уже присоединился к новым партнерам на сборе в Роттердаме.

Менди возвращается в футбол

"Лорьян" объявил о переходе бывшего защитника "Манчестер Сити" Бенжамина Менди. Контракт между сторонами подписан на два года. Переход произошел на правах свободного агента. В последний раз левый защитник выходил на поле еще в августе 2021 года. После этого экс-конкурент Зинченко попал за решетку из-за подозрений в изнасилованиях. Недавно француз был оправдан по всем обвинениям.

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