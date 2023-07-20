Севилья стала первым победителем Кубка вызова: совместного турнира УЕФА и КОНМЕБОЛ
Матч-турнир завершился в серии пенальти
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская "Севилья" победила в серии пенальти эквадорский "Индепендьенте" и стала первым обладателем Кубка вызова.
Эквадорцы открыли счет уже на десятой минуте усилиями Диаса и удерживали преимущество до завершения основного времени игры. Однако на 90+1 минуте Ортис восстановил паритет и перевел игру в серию пенальти. Там из четырех ударов испанцы реализовали все, и в то время как игроки "Индепендьенте" из трех попыток дважды пробивали в каркас ворот.
Напомним, что Кубок вызова – это турнир из одного матча, который создан для победителей вторых по статусу международных турниров в Европе и Южной Америке: Лиги Европы и Копа Судамерикана. В этом году был проведен дебютный розыгрыш.
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