Соперник для Ворсклы, потери Днепра-1, бразильцы в Вересе. Главные новости за двадцатое июля
А также матчи Лиги конференций, еще одна звезда в ОАЭ и Хлань в Польше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол собрал в один материал для своих читателей главные новости за четверг, 20-е июля
Определился соперник "Ворсклы" во втором квалификационном раунде Лиги конференций
Для команды Виктора Скрипника было два варианта: "Дила" (Грузия) или ДАК-1904 (Словакия). В первой серии противостояния выиграли словаки 2:1, а вот в ответном матче сильнее была "Дила". Именно она идет дальше и выходит на "Ворсклу" во втором квалификационном раунде.
Первый матч состоится уже через неделю в Польше.
"Металлист 1925" перехватил форварда у "Днепра-1"
"Металлист 1925" объявил о подписании контракта с нападающим запорожского "Металлурга" Алексеем Сидоровым. Финансовые детали сделки не разглашаются. Примечательно, что этим игроком интересовался вицечемпион Украины. "Днепр-1", по сообщениям СМИ, даже сделал запорожцам официальное предложение в размере трехсот тысяч долларов, на что получил отказ.
Контракт с "Металлистом 1925" Сидоров заключил на пять лет.
Назаренко не тренируется с "Днепром-1"
Еще одна потеря для "Днепра-1" – теперь уже сугубо внутренняя. От первой команды, по сообщениям СМИ, отстранен Александр Назаренко. Ему велели поддерживать форму с молодежным составом, но играть в официальных матчах Назаренко не будет. Такую стратегию клуб выбрал в ответ на то, что Назаренко подписал предварительный контракт с "Полесьем". Игроком житомирского клуба Александр должен стать с первого января 2024-го года.
"Верес" подписал двух бразильцев
"Верес" объявил о подписании двух бразильских футболистов. Новичками стали защитник Жулио Сезар и атакующий хавбек Яго Сикейро. Оба пришли из структуры "Коринтианса". Сезар подписал контракт о годичной аренде, Сикейро оформил полноценный трехлетний трансфер.
Состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций
Среди самых интересных результатов отмечаем вылет "Вадуца" от белорусов, гол Дедечко и выход "Зимбру" на "Фенербахче", провал эстонцев, успех "Дилы" в матче с ДАК-1904. Уже через неделю начнется второй квалификационный раунд.
Рияд Марез переедет в ОАЭ
Еще одна звезда европейского футбола переедет на восток. Об уходе Рияда Мареза из "Манчестер Сити" в саудовский "Аль-Ахли" сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Клуб выложит за игрока 35 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы. В настоящее время идет обмен документами. Клубы хотят завершить переход к концу этой недели.
Бывший футболист "Зари" может трудоустроиться в Польше
Речь идет о Максиме Хлане, который со скандалом в одностороннем порядке расторг контракт с луганским клубом. Как сообщают СМИ, 20-летний футболист находится на просмотре в расположении варшавской "Легии". Остальные детали возможного перехода не сообщаются.
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