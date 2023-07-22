Интерес к Бражко, бразильское усиление для Шахтера, потенциальный новичок Днепра-1. Главные новости за 21 июля
А также жеребьевка Кубка Украины и трансляции еврокубков
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UA-Футбол собрал для своих читателей главные новости за последние сутки, 21-го июля
"Динамо" отказалось продавать Бражко в "Торино"
Итальянский клуб делал предложение киевлянам относительно молодого хавбека, но "Динамо" отказалось продавать Бражко за 4 миллиона евро. Это подтвердил сам Игорь Суркис. Он отметил, что такое предложение унизительно для "Динамо", намекая на то, что хочет больше денег за своего не основного футболиста.
"Шахтер" официально объявил о подписании Невертона
"Шахтер" официально объявил о подписании бразильца Невертона. Футболист перешел к "горнякам" из "Сан-Пауло". Детали трансфера не разглашаются.
Контракт с Невертоном рассчитан на пять лет.
18-летний полузащитник – воспитанник "Сан-Паулу". За первую команду клуба он не провел ни одного матча, но в сезоне 2022 провел 24 игры за "Сан-Паулу" U20, в которых отличился 5 голами и 5 ассистами.
"Днепр-1" интересуется молодым бразильцем
Как стало известно UA-Футбол, "Днепр-1" предметно интересуется молодым бразильским форвардом. Имя футболиста не разглашаем. Ему 20 лет, выступает на позиции центрального нападающего. Его кандидатура согласована с тренерским штабом "Днепра-1". Украинский клуб готовится сделать бразильцам предложение.
Состоялась жеребьевка первых раундов Кубка Украины
Стартовал Кубок Украины. Это примечательное событие, ведь в прошлом сезоне турнир не разыгрывался из-за войны в Украине. Кубок Украины 2023/24 стартовал с жеребьевки ранних этапов. Команды с УПЛ вступят в борьбу позже.
УНИАН будет транслировать матчи "Днепра-1" в квалификации Лиги чемпионов
Известно, кто будет транслировать матчи "Днепра-1" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов против "Панатинаикоса". Это будет телеканал УНИАН и YouTube канал Footballhub. Трансляция будет доступна зрителям в свободном доступе. На этих ресурсах будут трансляции обоих матчей противостояния.
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