Интерес к Бражко, бразильское усиление для Шахтера, потенциальный новичок Днепра-1. Главные новости за 21 июля

UA-Футбол собрал для своих читателей главные новости за последние сутки, 21-го июля

Итальянский клуб делал предложение киевлянам относительно молодого хавбека, но "Динамо" отказалось продавать Бражко за 4 миллиона евро. Это подтвердил сам Игорь Суркис. Он отметил, что такое предложение унизительно для "Динамо", намекая на то, что хочет больше денег за своего не основного футболиста.

"Шахтер" официально объявил о подписании бразильца Невертона. Футболист перешел к "горнякам" из "Сан-Пауло". Детали трансфера не разглашаются.

Контракт с Невертоном рассчитан на пять лет.

18-летний полузащитник – воспитанник "Сан-Паулу". За первую команду клуба он не провел ни одного матча, но в сезоне 2022 провел 24 игры за "Сан-Паулу" U20, в которых отличился 5 голами и 5 ассистами.

Как стало известно UA-Футбол, "Днепр-1" предметно интересуется молодым бразильским форвардом. Имя футболиста не разглашаем. Ему 20 лет, выступает на позиции центрального нападающего. Его кандидатура согласована с тренерским штабом "Днепра-1". Украинский клуб готовится сделать бразильцам предложение.

Стартовал Кубок Украины. Это примечательное событие, ведь в прошлом сезоне турнир не разыгрывался из-за войны в Украине. Кубок Украины 2023/24 стартовал с жеребьевки ранних этапов. Команды с УПЛ вступят в борьбу позже.

Известно, кто будет транслировать матчи "Днепра-1" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов против "Панатинаикоса". Это будет телеканал УНИАН и YouTube канал Footballhub. Трансляция будет доступна зрителям в свободном доступе. На этих ресурсах будут трансляции обоих матчей противостояния.