Заявка Днепра-1 на ЛЧ, первая победа Шахтера на сборах, дебют и гол Месси за Интер Майями. Главные новости за 22 июля
А также сотрудничество Миная с ДЮСШ "ФК Львов" и тяжелая травма Давида Силвы
Fabrizio Romano
UA-Футбол собрал для своих читателей подборку главных футбольных новостей за субботу, 22-е июля
"Днепр-1" подал заявку на матчи Лиги чемпионов против "Панатинаикоса"
В нее вошли все сильнейшие игроки, кроме молодого вингера Назаренко, который, по слухам, уже подписал предварительный контракт с "Полесьем", новичков Мысака и Виктиньо, а также вернувшегося из аренды бразильца Билла. Свой первый матч против вице-чемпиона Греции "Днепр-1" проведет 25-го июля.
Добавим, что на каждый отдельный раунд квалификации Лиги чемпионов подается отдельная заявка.
"Шахтер" победил на сборах "Утрехт"
"Шахтер" одержал первую победу под руководством Патрика ван Леувена. После нескольких поражений в товарищеских матчах "горняки" на этот раз победили "Утрехт" со счетом 4:2. Один из голов забил Ярослав Ракицкий. На этом сборы заканчиваются, ведь уже через неделю стартует чемпионат Украины, в первом туре которого "Шахтер" сыграет против "Металлиста 1925".
"Минай" объединил команду U19 с ДЮСШ "ФК Львов"
Речь идет сугубо об U19, 17-18-летние футболисты которой сформируют одну команду со львовскими сверстниками. Команда остается под брендом "Миная", но будет использовать инфраструктуры и тренерский кадровый ресурс академии Романа Михайлова. Играть свои матчи "Минай U19" будет также во Львове.
Давид Силва может завершить карьеру
СМИ сообщают о том, что испанский ветеран, игрок "Реала Сосьедад" Давид Силва может завершить карьеру. Он недавно продлил контракт с клубом на год, чтобы сыграть в Лиге чемпионов. Однако разрыв крестообразных связок может положить крест на планах испанца. Решение должно назреть со дня на день.
Лионель Месси дебютировал за "Интер" Майами, забив гол
Аргентинец Лионель Месси дебютировал за "Интер" Майами. Он принял участие в матче своей команды против "Крус Асуль" в рамках Кубка лиги Северной и Центральной Америки. Чемпион мира вышел на замену на 54-й минуте и помог своей команде сравнять счет шикарным ударом со штрафного. Это первый мяч Лионеля Месси за "Интер" Майами. Также дебютировал еще один звездный испанец Серхио Бускетс.
Сефери официально покинул Ворсклу
Один из лидеров "Ворсклы" Таулянт Сефери на правах аренды перешел в клуб "Бани Яс" из Объединенных Арабских. Условия трансфера – аренда на год, финансовая составляющая не сообщается.
Интересно, что контракт "Ворсклы" с Сефери подписан до лета 2025-го года, так что теоретически албанец еще может вернуться в полтавскую команду.
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