Экс-защитник Лиона перейдет в саудовский Аль-Фатех
Правда, Денайер и так уже играл за клуб с Ближнего Востока
UEFA.com
Известный бельгийский центрбек пополнит ряды саудовского "Аль-Фатеха". Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Соглашение будет оформлено в ближайшее время. Игрок перейдет в новый клуб на правах свободного агента, так как его прошлый контракт закончился 30 июня.
В прошлом сезоне 28-летний защитник провел в ФК "Шабаб Аль-Ахли". Вместе с командой бельгиец стал чемпионом ОАЭ.
Джейсон известен своими выступлениями за "Галатасарай", "Селтик", "Сандерленд" и "Лион".
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Источник:Twitter Fabrizio Romano
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