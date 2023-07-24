Мудрик зажег на сборах, Коноплянка не хочет в УПЛ. Главные новости за 23-е июля
А также слухи о трансфере Довбика и предложение клубам от MEGOGO
Фото - UA-Футбол
UA-Футбол подготовил для своих читателей выборку главных футбольных новостей за воскресенье, 23-е июля
Михаил Мудрик забил за "Челси" во время заокеанского турне
"Челси" продолжает подготовку к новому сезону за океаном. В ночь на 23-е июля команда Почеттино сыграла против другого участника АПЛ "Брайтона". Матч закончился со счетом 4:3 в пользу "синих". Один из голов забил украинский легионер Михаил Мудрик. Он отличился ударом из-за пределов штрафной площади. Сам герой назвал этот эпизод следствием усердной работы на тренировках.
Коноплянка отказал двум командам УПЛ
Как сообщают СМИ, Евгений Коноплянка, у которого истек контракт с "Краковией", отказался от предложения "Александрии" и "Полесья". Те вроде как рассчитывали подписать полузащитника. Также Коноплянка не согласился на переход в США и Саудовскую Аравию. Скорее всего, Евгений продолжит карьеру в чемпионате Румынии, где на него претендует ЧФР Клуж.
"Жирона" думает над альтернативой Довбику
"Жирона" не теряет надежды подписать украинского нападающего Артема Довбика. Однако в ходе переговоров испанский клуб, как отмечают украинские инсайдеры, наткнулся на преграду в виде таинственного инвестора "Днепра-1". Следовательно, клуб думает над альтернативой. Этой альтернативой может стать форвард "Челси" Армандо Бройя.
MEGOGO сделал официальное предложение клубам УПЛ
Об этом рассказал руководитель спортивного направления ОТТ-платформы Артём Панченко. Детали не разглашаются. Известно только, что клубы уже прорабатывают информацию и в ближайшее время должны дать ответ. Напомним, что чемпионат Украины 2023/24 стартует через четыре дня, в пятницу, 28-го июля. А вопрос с видеотрансляциями до сих пор не закрыт.
"Динамо" может продать своего игрока в АПЛ
По крайней мере, об этом пишут близкие к клубу источники. Правда, имя футболиста не раскрывается. Также держится в секрете клуб и лига, которые претендуют на динамовца. Но СМИ предполагают, что речь может идти о Вивчаренко и "Бернли".
"Шахтер" вернулся из нидерландских сборов
"Шахтер" официально закончил предсезонные сборы – клуб вернулся в Украину из Нидерландов. С этого времени начинается подготовка к первому туру УПЛ, который дончане проведут номинально в гостях против "Металлиста 1925". Напомним, что в последнем матче сборов "Шахтер" победил "Утрехт" 4:2.
Популярное сейчас
- Зинченко не сыграет больше 5 мин в матче Game4Ukraine. Благотворительную акцию поддержали Эдегор и Хавертц
- "Самым решительным образом осудили". В ЮНЕСКО отреагировали на уничтожение россиянами Исторического центра Одессы
- От самого дорогого трансфера Шахтера до посредственности в Панатинаикосе: кем стал Бернард
- Севилья стала первым победителем Кубка вызова: совместного турнира УЕФА и КОНМЕБОЛ
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
- Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь
Новости по теме
- 07:17 Зарубежные Заявка Днепра-1 на ЛЧ, первая победа Шахтера на сборах, дебют и гол Месси за Интер Майями. Главные новости за 22 июля
- 07:36 Зарубежные Интерес к Бражко, бразильское усиление для Шахтера, потенциальный новичок Днепра-1. Главные новости за 21 июля
- 07:46 Зарубежные Соперник для Ворсклы, потери Днепра-1, бразильцы в Вересе. Главные новости за двадцатое июля