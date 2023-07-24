Мудрик зажег на сборах, Коноплянка не хочет в УПЛ. Главные новости за 23-е июля

UA-Футбол подготовил для своих читателей выборку главных футбольных новостей за воскресенье, 23-е июля

"Челси" продолжает подготовку к новому сезону за океаном. В ночь на 23-е июля команда Почеттино сыграла против другого участника АПЛ "Брайтона". Матч закончился со счетом 4:3 в пользу "синих". Один из голов забил украинский легионер Михаил Мудрик. Он отличился ударом из-за пределов штрафной площади. Сам герой назвал этот эпизод следствием усердной работы на тренировках.

Как сообщают СМИ, Евгений Коноплянка, у которого истек контракт с "Краковией", отказался от предложения "Александрии" и "Полесья". Те вроде как рассчитывали подписать полузащитника. Также Коноплянка не согласился на переход в США и Саудовскую Аравию. Скорее всего, Евгений продолжит карьеру в чемпионате Румынии, где на него претендует ЧФР Клуж.

"Жирона" не теряет надежды подписать украинского нападающего Артема Довбика. Однако в ходе переговоров испанский клуб, как отмечают украинские инсайдеры, наткнулся на преграду в виде таинственного инвестора "Днепра-1". Следовательно, клуб думает над альтернативой. Этой альтернативой может стать форвард "Челси" Армандо Бройя.

Об этом рассказал руководитель спортивного направления ОТТ-платформы Артём Панченко. Детали не разглашаются. Известно только, что клубы уже прорабатывают информацию и в ближайшее время должны дать ответ. Напомним, что чемпионат Украины 2023/24 стартует через четыре дня, в пятницу, 28-го июля. А вопрос с видеотрансляциями до сих пор не закрыт.

По крайней мере, об этом пишут близкие к клубу источники. Правда, имя футболиста не раскрывается. Также держится в секрете клуб и лига, которые претендуют на динамовца. Но СМИ предполагают, что речь может идти о Вивчаренко и "Бернли".

"Шахтер" официально закончил предсезонные сборы – клуб вернулся в Украину из Нидерландов. С этого времени начинается подготовка к первому туру УПЛ, который дончане проведут номинально в гостях против "Металлиста 1925". Напомним, что в последнем матче сборов "Шахтер" победил "Утрехт" 4:2.