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Клуб из Саудовской Аравии предложил ПСЖ за Мбаппе рекордные для футбола деньги

Общие новости
(1 голосов)

300 млн евро

Клуб из Саудовской Аравии предложил ПСЖ за Мбаппе рекордные для футбола деньги

Фото: https://twitter.com/equipedefrance

Новина українською

"Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии сделал рекордное предложение для "Пари Сен-Жермен" касательно трансфера форварда парижан Килиана Мбаппе. 300 миллионов евро – сумма, которую может получить французский гранд за своего нападающего.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, переговоров с самим игроком пока не велось. "ПСЖ" по-прежнему убежден, что Мбаппе уже согласовал условия личного контракта с мадридским "Реалом" и готов подписать соглашение с "меренгами".

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Ранее стало известно, что Мбаппе направил официальное письмо руководству "ПСЖ", в котором он сообщил о нежелании использовать опцию продления контракта на один год следующим летом.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
theguardian.com

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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.07.2023 в 14:49
До вечера нужно отслеживать новости. Не под капельницей ли мечтатель фло перес от такой новости?
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