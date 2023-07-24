Клуб из Саудовской Аравии предложил ПСЖ за Мбаппе рекордные для футбола деньги
300 млн евро
Фото: https://twitter.com/equipedefrance
"Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии сделал рекордное предложение для "Пари Сен-Жермен" касательно трансфера форварда парижан Килиана Мбаппе. 300 миллионов евро – сумма, которую может получить французский гранд за своего нападающего.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, переговоров с самим игроком пока не велось. "ПСЖ" по-прежнему убежден, что Мбаппе уже согласовал условия личного контракта с мадридским "Реалом" и готов подписать соглашение с "меренгами".
Ранее стало известно, что Мбаппе направил официальное письмо руководству "ПСЖ", в котором он сообщил о нежелании использовать опцию продления контракта на один год следующим летом.
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