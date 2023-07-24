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Экс-вратарь Вест Хэма и Ньюкасла упал в обморок во время телеэфира

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Сейчас, к счастью, с ним все в порядке

Экс-вратарь Вест Хэма и Ньюкасла упал в обморок во время телеэфира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший голкипер "Вест Хэма" и "Ньюкасла" Шака Хислоп потерял сознание в прямом эфире.

Экс-футболист, который на данный момент является комментатором ESPN, работал у поля перед товарищеским поединком между "Миланом" и "Реалом". Во время общения с коллегой 54-летний Хислоп стал раскачиваться, а после рухнул на газон. Ему тут же оказали первую помощь.

В перерыве матча представитель телеканала сообщил, что он находится в сознании и идет на поправку.

Хислоп ушел из профессионального футбола в 2007 году. Он известен по выступлениям в Англии, где играл "Рединг", "Ньюкасл", "Вест Хэм" и "Портсмут". Заканчивал карьеру он в американском "Далласе". В его активе также 26 матчей за сборную Тринидада и Тобаго.

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В статье: Шака Хислоп
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Источник:
ESPN

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