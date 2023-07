Экс-вратарь Вест Хэма и Ньюкасла упал в обморок во время телеэфира

Бывший голкипер "Вест Хэма" и "Ньюкасла" Шака Хислоп потерял сознание в прямом эфире.

Экс-футболист, который на данный момент является комментатором ESPN, работал у поля перед товарищеским поединком между "Миланом" и "Реалом". Во время общения с коллегой 54-летний Хислоп стал раскачиваться, а после рухнул на газон. Ему тут же оказали первую помощь.

В перерыве матча представитель телеканала сообщил, что он находится в сознании и идет на поправку.

Хислоп ушел из профессионального футбола в 2007 году. Он известен по выступлениям в Англии, где играл "Рединг", "Ньюкасл", "Вест Хэм" и "Портсмут". Заканчивал карьеру он в американском "Далласе". В его активе также 26 матчей за сборную Тринидада и Тобаго.

The Insanity Continues ???? Ex UK ???????? Premier League Star Shaka Hislop drops to the ground mid conversation...It looks like we have another ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???? pic.twitter.com/lkAI69EE3x