Экс-вратарь Вест Хэма и Ньюкасла упал в обморок во время телеэфира
Сейчас, к счастью, с ним все в порядке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший голкипер "Вест Хэма" и "Ньюкасла" Шака Хислоп потерял сознание в прямом эфире.
Экс-футболист, который на данный момент является комментатором ESPN, работал у поля перед товарищеским поединком между "Миланом" и "Реалом". Во время общения с коллегой 54-летний Хислоп стал раскачиваться, а после рухнул на газон. Ему тут же оказали первую помощь.
В перерыве матча представитель телеканала сообщил, что он находится в сознании и идет на поправку.
Хислоп ушел из профессионального футбола в 2007 году. Он известен по выступлениям в Англии, где играл "Рединг", "Ньюкасл", "Вест Хэм" и "Портсмут". Заканчивал карьеру он в американском "Далласе". В его активе также 26 матчей за сборную Тринидада и Тобаго.
The Insanity Continues ???? Ex UK ???????? Premier League Star Shaka Hislop drops to the ground mid conversation...It looks like we have another ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???? pic.twitter.com/lkAI69EE3x— ???????????????????????????????????????????????????? (@Risemelbourne) July 24, 2023
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