Соперники для полпредов УПЛ в Европе, СИЗО для генсека УАФ, заманчивое предложение для Мбаппе. Главные новости за 24 июля

UA-Футбол подготовил для своих читателей подборку главных футбольных новостей за понедельник, 24-е июля

"Динамо" стартует в третьем раунде Лиги конференций, где сыграет с победителем пары "Арарат-Армения" (Армения) – "Арис" (Греция). Конкретный соперник для киевлян определится в ближайшие полторы недели. Это будет только первая остановка "Динамо" по пути в группу Лиги конференций. Чтобы оказаться в осени, нужно пройти двух соперников.

Также своих потенциальных соперников в третьем квалификационном раунде Лиги конференций узнала полтавская "Ворскла". Если ей удастся пройти во втором круге отбора "Дилу", то следующим соперником будет АПОЭЛ (Кипр) или "Войводина" (Сербия).

Также прояснился путь "Днепра-1". Он играет против "Панатинаикоса" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, а дальше все будет зависеть от результата. Победа выводит днепрян в следующий круг турнира на французский "Марсель". Поражение отправляет в третий раунд отбора Лиги Европы, где ждет чешская "Славия".

Руководство УАФ продолжает свои "гастроли" по судебным залам. 24-го июля Львовский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого по делу об изменении меры пресечения на содержание под стражей. Таким образом, генсек УАФ проведет в СИЗО все 60 суток.

Напомним, что в СИЗО находится и президент УАФ Андрей Павелко. Оба функционера подозреваются в хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Аль-Хиляль" предложил Мбаппе 700 миллионов евро за сезон в клубе. При этом француз сможет уйти бесплатно летом 2024-го в "Реал", если захочет.

Уже известно, что саудовский клуб предложил "ПСЖ" за главную звезду клуба 300 миллионов евро.

Но даже если Мбаппе не захочет идти в "Реал" через год и захочет остаться в Саудовской Аравии, "Аль-Хиляль" пойдет на это и предложит более длительный контракт.

Чемпион Хорватии выкупил контракт украинца у "Андерлехта". Цена вопроса – 800 тысяч евро. Детали соглашения не разглашаются, но известно, что украинец подписал долгосрочный контракт. Добавим, что в прошлый сезон Богдан Михайличенко провел в аренде в донецком "Шахтере".

В публичной плоскости появились подробности предложения, которое ОТТ-сервис MEGOGO сделал клубам УПЛ по трансляциям. Программа предусматривает свободный (бесплатный) показ матчей чемпионата Украины до осени, а затем переход на платную основу. Против концепции, предложенной MEGOGO, резко выступил "Рух", который видит в этом узурпацию и аннулирование перспектив проекта УПЛ-ТВ.