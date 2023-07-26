Провал Днепра-1 в ЛЧ, новый тренер молодежки, Коноплянка поехал в Румынию. Главные новости за 25 июля
Еврокубки для Украины начались с неудачи
Фото: scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" провалился в первом же матче квалификации Лиги чемпионов
На фоне "Панатинаикоса" украинский вице-чемпион выглядел слабо, отсюда и поражение - 1:3. Единственный гол днепрян уже при счете 0:3 забил Танчик. У греков же отмечаем экс-киевлянина Вербича, поучаствовавшего в двух мячах после выхода на замену. Ответный матч пройдет в Афинах через неделю.
УПЛ с нового сезона будут показывать ОТТ-платформы
MEGOGO, Київстар ТБ и Setanta Sports - вот кто покажет матчи 12 клубов УПЛ в сезоне-2023/24. Также эти клубы ведут переговоры и с другими ОТТ-платформами - Sweet TV, Vodafone TV, Воля. На первых порах все трансляции будут бесплатными. Еще 4 клуба, среди которых "Динамо" и "Днепр-1", пошли в отказ - их по старинке покажет медиа-группа 1+1.
Коноплянка перебрался в чемпионат Румынии
Евгения подписал многократный чемпион страны "ЧФР Клуж". Контракт рассчитан на 1 сезон; зарплата 33-летнего украинца, по слухам, составит 20 тысяч евро в месяц. Напомним, последние полтора года Коноплянка играл в Польше за "Краковию", где отнюдь не блистал - лишь 4 гола в 38 матчах.
Сборная Украины U-21 получила нового тренера
Им стал протеже Сергея Реброва Унаи Мельгоса - так новый тренер национальной сборной выстраивает свою вертикаль. 47-летний баск ранее работал помощником в "Динамо", "Ференцвароше", "Аль-Айне". В молодежной сборной он заменит Руслана Ротаня, с которым команда вышла в полуфинал Евро U-21 этим летом.
Остальная ЛЧ: трудности "Галатасарая", победы "Копенгагена" и "Динамо Загреб"
Самый яркий матч дня отбегали в Вильнюсе, где "Жальгирис" героически избежал поражения от "Галатасарая" благодаря голу в добавленное время (2:2). Также отмечаем разгром "Астаны" от "Динамо Загреб" (4:0) и легкую победу "Копенгагена" в Исландии (2:0) - на глаз, хорваты и датчане вполне достойны и группы ЛЧ.
"Андерлехт" арендовал у "Динамо" хавбека Лонвейка
23-летний голландец здорово зарекомендовал себя в Киеве, но не захотел сюда возвращаться по соображениям безопасности - отсюда и годичная аренда с правом выкупа в "Андерлехт". С уходом Лонвейка легионеров из Западной Европы в "Динамо" не осталось - только африканцы, ямаец Пэррис и македонец Рамадани.
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