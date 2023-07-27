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Полцарства за Мбаппе, Ливерпуль остался без капитана и платный ВАР в УПЛ. Главные новости за 26 июля

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 26 июля

Полцарства за Мбаппе, Ливерпуль остался без капитана и платный ВАР в УПЛ. Главные новости за 26 июля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 26 июля.

Полцарства за Мбаппе

Килиан Мбаппе получил заманчивое предложение из Саудовской Аравии. Местный "Аль-Хиляль" предлагал суперзвезде ПСЖ 700 миллионов евро, сообщает L`Equipe. 200 млн чистой зарплаты + 500 млн в виде бонусов и спонсорских соглашений. По данным французских СМИ, Мбаппе отверг это предложение. Килиан планирует перебраться в мадридский "Реал" этим или следующим летом.

Корабль без капитана

Кадровая перестройка полузащиты "Ливерпуля" коснулась даже капитана. Джордан Хендерсон покидает мерсисайдский клуб, приняв предложение "Аль-Иттифака". Сумма сделки оценивается в 12 миллионов евро. Хендерсон провел в "Ливерпуле" 12 последних сезонов. Ранее "Энфилд" покинули также Джеймс Милнер, Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен. На грани ухода и Фабиньо.

Платный VAR в УПЛ

Клубы УПЛ/ПФЛ сами будут оплачивать использование системы VAR в своих матчах. Такое решение в среду утвердил исполком УАФ. Клубы, которые хотят использовать систему видеоповторов в своих матчах, должны будут подать соответствующую заявку за 9 дней до проведения поединка. Напомним, ранее УАФ сама оплачивала VAR на матчи, которые выбирала УПЛ.

Месси зажигает в США

Лионель Месси продолжает поражать американскую публику. Вслед за победный голом со штрафного в дебютной игре за "Интер Майами" против "Крус Асулем" аргентинец отметился тремя результативными действиями в матче Кубка лиги MLS против "Атланты" (4:0). На счету чемпиона мира два гола и результативная передача.

Иско нашел новый клуб

Экс-плеймейкер "Реала" Иско Аларкон наконец обзавелся новым местом работы. 31-летний хавбек подписал контракт с "Бетисом" на один сезон. В новом клубе Иско воссоединится с Мануэлем Пеллегрини, под руководством которого Аларкон дебютировал во взрослом футболе в составе "Малаги". Напомним, Иско был свободным агентом с начала года после расторжения соглашения с "Севильей".

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