Официально: Вингер Манчестер Сити переехал в Саудовскую Аравию

Английский "Манчестер Сити" и "Аль-Ахли" сообщили о переезде правого полузащитника Рияда Мареза с Туманного Альбиона в Саудовскую Аравию. Сумма трансфера по оценкам СМИ составляет 30 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт с футболистом рассчитан до 2027 года. Недавно в "Аль-Ахли" уже перешли Роберто Фирмино и Эдуар Менди, которые ранее играли за "Ливерпуль" и "Челси" соответственно.

За время выступлений на "Этихаде" Рияд провел за манчестерскую команду 236 матчей и забил 78 голов. Также 32-летний алжирец оформил 59 ассистов в коллективе Гвардиолы. Марез выиграл с "Сити" 11 трофеев.

The wait is over: Riyad is real ????????@Mahrez22#MahrezToAlahli



pic.twitter.com/EK1ZVvmVY5