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Официально: Вингер Манчестер Сити переехал в Саудовскую Аравию

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Будет играть за "Аль-Ахли"

Официально: Вингер Манчестер Сити переехал в Саудовскую Аравию

Getty Images / Global Images Ukraine

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Английский "Манчестер Сити" и "Аль-Ахли" сообщили о переезде правого полузащитника Рияда Мареза с Туманного Альбиона в Саудовскую Аравию. Сумма трансфера по оценкам СМИ составляет 30 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт с футболистом рассчитан до 2027 года. Недавно в "Аль-Ахли" уже перешли Роберто Фирмино и Эдуар Менди, которые ранее играли за "Ливерпуль" и "Челси" соответственно.

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За время выступлений на "Этихаде" Рияд провел за манчестерскую команду 236 матчей и забил 78 голов. Также 32-летний алжирец оформил 59 ассистов в коллективе Гвардиолы. Марез выиграл с "Сити" 11 трофеев.

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В статье: Манчестер Сити Рияд Марез Аль-Ахли (Джидда)
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Источник:
mancity.com

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