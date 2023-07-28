Официально: Вингер Манчестер Сити переехал в Саудовскую Аравию
Будет играть за "Аль-Ахли"
Getty Images / Global Images Ukraine
Английский "Манчестер Сити" и "Аль-Ахли" сообщили о переезде правого полузащитника Рияда Мареза с Туманного Альбиона в Саудовскую Аравию. Сумма трансфера по оценкам СМИ составляет 30 миллионов фунтов стерлингов.
Контракт с футболистом рассчитан до 2027 года. Недавно в "Аль-Ахли" уже перешли Роберто Фирмино и Эдуар Менди, которые ранее играли за "Ливерпуль" и "Челси" соответственно.
За время выступлений на "Этихаде" Рияд провел за манчестерскую команду 236 матчей и забил 78 голов. Также 32-летний алжирец оформил 59 ассистов в коллективе Гвардиолы. Марез выиграл с "Сити" 11 трофеев.
Thank you, @Mahrez22! ???????????? pic.twitter.com/omGQFqfkzl— Manchester City (@ManCity) July 28, 2023
The wait is over: Riyad is real ????????@Mahrez22#MahrezToAlahli— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) July 28, 2023
pic.twitter.com/EK1ZVvmVY5
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