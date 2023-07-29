Удачный дебют Полесья в УПЛ, отстранение Ювентуса, победа Карпат. Главные новости за 28-е июля

UA-Футбол подготовил для своих читателей выборку главных футбольных новостей за пятницу, 28-е июля

Житомирское "Полесье" провело первый в своей истории матч в украинской Премьер-лиге. В номинально выездном, но фактически домашнем матче команды из Житомира победила "Верес". Автором первого гола стал африканский легионер Бени Макуана. Он же – автор первого гола украинского чемпионата 2023/24. Еще один гол за "Полесье" забил Филипп Будковский – 2:0.

Еще один матч УПЛ состоялся в Киеве, на "Оболонь-Арене", где местная "Оболонь" принимала "Колос". Команды выдали достаточно насыщенный и напряженный матч, но голов не забивали. Чуть больше моментов было у "Колоса", хотя и "Оболонь" имела шансы отличиться.

Команда Мирона Маркевича на своем поле принимала новичка чемпионата "Хуст". Матч прошел по сценарию львовского коллектива, но на табло отразилось минимальное преимущество – 1:0. Единственный гол "Карпат" забил новичок команды Евгений Подлепенец.

Соглашение бразильца с украинским клубом действует до конца 2023-го года, но очевидно, что за "Шахтер" Тете больше играть не будет. Идет работа над расторжением контракта. В то же время, представители Тете контактируют с "Фенербахче" на предмет возможного продолжения карьеры. Пока Тете без клуба. Последними его командами были "Лион" и "Лестер", где он играл в аренде от "Шахтера".

Английский "Манчестер Сити" и "Аль-Ахли" сообщили о переезде правого полузащитника Рияда Мареза из Туманного Альбиона в Саудовскую Аравию. Сумма трансфера по оценкам СМИ составляет 30 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт с футболистом рассчитан до 2027-го года. Недавно в "Аль-Ахли" уже перешли Роберто Фирмино и Эдуар Менди, ранее игравшие за "Ливерпуль" и "Челси" соответственно.

Переговоры находятся на продвинутой стадии. Цена вопроса – 40 миллионов евро. Сам игрок будет получать столько же за один год выступлений в чемпионате Саудовской Аравии. Примечательно, что Мане может стать одноклубником Криштиану Роналду, перешедшим в "Аль-Наср" в прошлом году.

Также клуб должен заплатить штраф в размере десяти миллионов евро. Апелляцию "Ювентус" не будет подавать, поэтому решение – окончательное. Это своеобразная мировая между клубом и УЕФА по делу о финансовых махинациях. "Ювентус" отсиживает еврокубковую дисквалификацию и платит штраф, а УЕФА больше не разгоняет дело.

Вместо "Ювентуса" в Лиге конференций сыграет "Фиорентина", которая в последней Серии А заняла восьмое место.