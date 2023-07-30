Поражение Зари, победа Шахтера, освобождение Назаренко. Главные новости за 29 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 29 июля

Луганская команда уже под руководством Лалатовича лучше начала матч с "Рухом" – в первом тайме Русин открыл счет. Но после перерыва Рунич выровнял положение, а на 83-й минуте бразильский новичок Джордан заработал красную карточку. Львовянам хватило времени, чтобы в итоге вырвать победу – Климчук забил решающий мяч на 86-й, 2:1 в пользу "Руха".

Горняки открывали для себя чемпионат выездным поединком против "Металлиста 1925". Ван Леувен не мог задействовать нескольких игроков основы, в частности, Судакова, выбывшего из-за травмы. Зато влился в команду Кащук, который в первом тайме помог забить Матвиенко. Сразу после перерыва Траоре удвоил преимущество чемпиона. Но "Металлист 1925" сумел сократить отставание усилиями Юсова. В результате интрига продержалась до финального свистка, но матч так и завершился 1:2 в пользу горняков. Ложкой дегтя для них стала травма Бондаря, который не смог самостоятельно покинуть поле.

Это стало возможным благодаря убедительной победе над "Полтавой" – 5:0. Главным героем первого тура стал Александр Козак, оформивший хет-трик. Таким образом, после первого тура у "Ингульца" и "Левого берега" лучшая разница голов среди победивших команд. Также "Прикарпатье" сыграло вничью 1:1 с "Подольем", "Чернигов" одолел "Диназ" 3:2, а "Металлист" уступил "Эпицентру" 0:1.

Уже давно было известно, что Александр Назаренко подписал предварительный контракт с житомирским клубом, он должен вступить в силу 1 января. Однако в "Днепре-1" решили не мариновать парня в резерве и расторгли контракт по взаимному согласию. По крайней мере, так заявил сам игрок. Уже в ближайшее время он присоединится к "Полесью". Примечательно, что Назаренко также заявил, что зимой его не отпустили в Португалию, "Днепр-1" он решил оставить, чтобы иметь больше игровой практики.

Авторитетные СМИ сообщают, что 20-летний датский форвард "Аталанты" Расмус Хойлунд в течение суток официально станет игроком "Манчестер Юнайтед". Он уже покинул расположение бергамской команды. Сообщается, что красные дьяволы потратят 70 миллионов евро + бонусы. Хойлунд в прошлом сезоне забил 16 голов и отдал семь результативных передач. До этого проявил себя в "Копенгагене" и "Штурме". "Аталанта" уже нашла замену в лице молодого Эль Билала Туре, проявившего себя в "Реймсе" и "Альмерии".

Виктор проявил себя с лучшей стороны в игре против "Блэкберна", которая сейчас выступает в Чемпионшипе – он ассистировал Стуани и забил сам ударом с 14-ти метров в угол. "Жирона" победила 3:2. А вот Забарный вышел в старте "Борнмута" на игру против "Аталанты" и не спас свою команду от поражения 1:3. Илья был одним из немногих, кто отыграл все 90 минут игры.