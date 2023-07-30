Стали известны победители мужского и женского Кубка претендентов по волейболу
Соперники Украины в полуфиналах выиграли соревнования
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Женская сборная Франции по волейболу одержала победу в Кубке претенденток. В финале они одолели сборную Швецию со счетом 3:1 (25:21, 25:16, 22:25, 25:15). Для француженок это дебютная победа в этом соревновании. Благодаря золоту, команда в следующем сезоне впервые сыграет в Лиге Наций.
Украинки
Среди мужчин чемпионами стала Турция. В решающем матче за выход в Лигу Наций они обыграли Катар со счетом 3:2 (25:13, 21:25, 25:18, 22:25, 15:9). Для сборной выступление в турнире следующего сезона также будет дебютным.
Мужская сборная Украины потерпела поражение от победителей кубка. В матче за третье место "желто-синие"
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