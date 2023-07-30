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Team Spirit - чемпионы Riyadh Masters 2023

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Liquid - снова проиграли финал...

Team Spirit - чемпионы Riyadh Masters 2023

Новина українською

В период с 19 по 30 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходил турнир по Dota 2 – Riyadh Masters 2023. Коллективы разыгрывали призовой фонд в размере 15 млн долларов.

Сегодня прошел решающий поединок турнира. В гранд-финале Team Spirit обыграла Team Liquid. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 3:1 в пользу спиритов.

Таким образом, Team Spirit стала чемпионом и заработала 5 миллионов. В свою очередь Team Liquid снова проиграли финал большого турнира и получили 2,5 млн.

Запись гранд-финала Riyadh Masters 2023

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