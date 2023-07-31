Разгром от Динамо, победа Ротаня, новые слухи о Довбике. Главные новости за 30 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 30 июля

Еще один дебютант высшего дивизиона на своем поле ничего не смог сделать с более опытным коллективом. Одесситы забили по голу в каждом из таймов – отличились Бойчук и Шпорн – и не дали сопернику возможности хотя бы сократить отставание. В матче "Александрия" – "Кривбасс" счет был открыт на 4-й минуте Шулятинским, хозяева вышли вперед. А в середине первого тайма на поле возникла стычка из-за убеждения игроков криворожской команды, что арбитр должен был назначить пенальти. В итоге был удален Семотюк. Играя в меньшинстве, "Кривбасс" спасти хоть ничью не смог.

Финальный счет 4:1 не совсем отражает то, с каким трудностями столкнулось "Динамо". Киевляне пропустили первыми – после ошибки Биловара Витенчук пробил издали. Ванат в середине первого тайма оформил дубль, но почти сразу Попов заработал прямую красную карточку. Впрочем, в меньшинстве "Динамо" играло до 56-й минуты, когда красную уже получил Бандура. В конце игры – на 87-й и 90+3-й – голами отличились Буяльский и Караваев.

Источники в СМИ сообщают, что переговоры "Жироны" с "Днепром-1" по трансферу Артема Довбика находятся на финальной стадии. Сообщается, что клубам удалось договориться на цифре в 6 млн. евро. Именно столько получит "Днепр-1", с "Митьюлландом" "Жирона" договаривается отдельно. Также есть информация, что украинскому клубу предлагают взять в аренду принадлежащего "Труа" Николая Кухаревича. Этот французский клуб находится в одном концерне с "Жироной".

В матче против "Металлиста 1925" Валерий Бондарь не смог самостоятельно покинуть поле после неудачного приземления. После обследования оказалось, что центрбэк сломал ключицу. Как сообщили врачи донецкого клуба, период восстановления займет не менее 8 недель. Напомним, что в начале сезона также недоступен Георгий Судаков из-за аппендицита.

В Украине уже начался чемпионат, а в ТОП лигах клубы играют товарищеские встречи. Так, в США состоялось Эль Класико. "Барселона" выиграла 3:0 благодаря голам Дембеле, Марина и Торреса, хотя справедливости ради у "Реала" было очень много шансов хотя бы на один гол. А вот "Манчестер Сити" проиграл "Атлетико" 1:2. На голы Депая и Карраско ответил только Диаш. Кроме того, Ярмолюк вышел на замену на 77-й минуте в матче "Брентфорда" против "Астон Виллы" (3:3), а Мудрик не попал в заявку на матч "Челси" против "Фулхэма" (2:0).