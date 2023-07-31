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Азар отказался от перехода в МЛС. Бельгиец может завершить карьеру

Общие новости
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Звездный бельгиец не может найти новый клуб

Азар отказался от перехода в МЛС. Бельгиец может завершить карьеру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Эден Азар так и не нашел новую команду после ухода из "Реала". Не исключено, что бельгиец повесит бутсы на гвоздь, пишет AS.

По данным издания, 32-летний Азар отказался от предложений из МЛС. Интерес к нему, в частности, проявлял "Интер Майами". Наиболее настойчивым был бельгийский "Моленбек", в котором выступает его младший брат — Килиан. Впрочем, этот вариант его тоже не заинтересовал.

Из-за многочисленных травм в "Реале" и нехватки игровой практики ни один из клубов не настаивает на его подписании.

Напомним, в начале этого лета Азар разорвал контракт с "Реалом". За 4 сезона в команде футболист забил 7 голов и сделал 12 ассистов в 76 матчах, а также он выиграл 8 титулов: 1 Кубок Европы, 1 Клубный чемпионат мира, 1 Суперкубок Европы, 2 титула Ла Лиги, 1 Копа дель Рей и 2 Суперкубка Испании.

Кроме мадридского клуба, Эден играл за "Лилль" и "Челси".

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В статье: Эден Азар
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Источник:
AS

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