Новички Шахтера, украинец в Чемпионшипе, ситуация с Мбаппе. Главные новости за 31 июля
А также очередная звезда в Саудовской Аравии и замена Юве в ЛК
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 31 июля
Шахтер подписал двух футболистов
Понедельник оказался очень продуктивным для донецкого клуба. Сначала было объявлено о трансфере капитана израильской молодежки Става Лемкина, проявившего себя на последнем молодежном Евро. СМИ оценивают этот переход в 850 тысяч – 1 миллион евро. Затем "Шахтер" объявил о подписании контракта с вингером "Васко Да Гамы" Эгиналду. За игрока молодежной сборной Бразилии пришлось заплатить 3,5 миллиона.
Украинский форвард будет играть в Чемпионшипе
Николай Кухаревич подписал трехлетний контракт с "Суонси". За сколько именно "Труа" продал 22-летнего украинца, пока неизвестно. Заметим, что во Франции Николай закрепиться не смог, так что играл в аренде в Бельгии и Шотландии (15 матчей, 5 голов). "Суонси" в прошлом сезоне занял десятое место во втором по рангу английском дивизионе.
ПСЖ шантажирует Мбаппе и планирует подписать Дембеле
История с бунтом Килиана продолжается и пока не ясно, как она может решиться. Как сообщают СМИ, в "Пари Сен-Жермен" решили, что Мбаппе не будет играть в следующем сезоне, если не подпишет новый контракт с клубом. При этом парижане стремятся купить Усмана Дембеле из "Барселоны". У того в контракте была прописана клаусула в 50 миллионов евро, если его готовы будут выкупить до 1 августа. Сам Усман уже обратился к руководству каталонцев с просьбой отпустить его на родину. При этом в "Барселоне" были бы не прочь получить Мбаппе взамен, каталонцы готовы также вдобавок отдать еще нескольких игроков за Килиана.
Один из лидеров Ливерпуля стал одноклубником Бензема
Еще один звездный игрок отправился на Ближний Восток. Фабиньо подписал контракт с Аль-Иттихадом, за который также играют Карим Бензема и Нголо Канте. "Ливерпуль" получил за 29-летнего опорного хавбека 40 миллионов евро. Фабиньо выступал за мерсисайдцев с 2018 года, сыграл 219 матчей, забил 11 голов, выигрывал АПЛ и Лигу Чемпионов.
Фиорентина заменила Ювентус в Лиге Конференций
Как известно, туринский клуб получил бан за нарушение правил финансового фейер-плей. Его место от Италии в Лиге Конференций заняла "Фиорентина", которая в прошлом сезоне финишировала восьмой. Фиалки будут стартовать с раунда плей-офф Лиги Конференций. Стоит напомнить, что в прошлом розыгрыше турнира "Фиорентина" дошла до финала, где проиграла "Вест Хэму".
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