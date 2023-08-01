Новички Шахтера, украинец в Чемпионшипе, ситуация с Мбаппе. Главные новости за 31 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 31 июля

Понедельник оказался очень продуктивным для донецкого клуба. Сначала было объявлено о трансфере капитана израильской молодежки Става Лемкина, проявившего себя на последнем молодежном Евро. СМИ оценивают этот переход в 850 тысяч – 1 миллион евро. Затем "Шахтер" объявил о подписании контракта с вингером "Васко Да Гамы" Эгиналду. За игрока молодежной сборной Бразилии пришлось заплатить 3,5 миллиона.

Николай Кухаревич подписал трехлетний контракт с "Суонси". За сколько именно "Труа" продал 22-летнего украинца, пока неизвестно. Заметим, что во Франции Николай закрепиться не смог, так что играл в аренде в Бельгии и Шотландии (15 матчей, 5 голов). "Суонси" в прошлом сезоне занял десятое место во втором по рангу английском дивизионе.

История с бунтом Килиана продолжается и пока не ясно, как она может решиться. Как сообщают СМИ, в "Пари Сен-Жермен" решили, что Мбаппе не будет играть в следующем сезоне, если не подпишет новый контракт с клубом. При этом парижане стремятся купить Усмана Дембеле из "Барселоны". У того в контракте была прописана клаусула в 50 миллионов евро, если его готовы будут выкупить до 1 августа. Сам Усман уже обратился к руководству каталонцев с просьбой отпустить его на родину. При этом в "Барселоне" были бы не прочь получить Мбаппе взамен, каталонцы готовы также вдобавок отдать еще нескольких игроков за Килиана.

Еще один звездный игрок отправился на Ближний Восток. Фабиньо подписал контракт с Аль-Иттихадом, за который также играют Карим Бензема и Нголо Канте. "Ливерпуль" получил за 29-летнего опорного хавбека 40 миллионов евро. Фабиньо выступал за мерсисайдцев с 2018 года, сыграл 219 матчей, забил 11 голов, выигрывал АПЛ и Лигу Чемпионов.

Как известно, туринский клуб получил бан за нарушение правил финансового фейер-плей. Его место от Италии в Лиге Конференций заняла "Фиорентина", которая в прошлом сезоне финишировала восьмой. Фиалки будут стартовать с раунда плей-офф Лиги Конференций. Стоит напомнить, что в прошлом розыгрыше турнира "Фиорентина" дошла до финала, где проиграла "Вест Хэму".