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Роналду прервал серию из пяти матчей без голов

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Криштиану нацелен на победу в Кубке арабских чемпионов

Роналду прервал серию из пяти матчей без голов

фото - Getty Images

Новина українською

Пока в Европе готовятся к старту нового сезона, на Ближнем Востоке проходят матчи Кубка арабских чемпионов. Это турнир, в котором принимают участие лучшие команды арабских стран Азии и Африки. А это ни много ни мало 37 участников.

Проходит уже групповой этап (четыре группы по четыре команды). Ранее эти соревнования вряд ли вызывали интерес у рядового европейского болельщика, но после того, как Саудовская Аравия начала свою футбольную экспансию, Кубок ворвался в информационное пространство. Как бы там ни было, игра Бензема, Невеша, Милинковича-Савича, Банеги, Канте, а тем более Криштиану Роналду все равно будет привлекать внимание.

Последний обладатель Золотого мяча Карим Бензема уже отличился в двух матчах подряд. Он принес победы "Аль-Иттихаду" над тунисскими "Сфаксьеном" и "Эсперансом".

Криштиану Роналду в первом туре против Аль-Шаббаба вышел на замену, но результативными действиями не отличился. Учитывая, что перед этим он промолчал в четырех товарищеских поединках, настроение у португальца было плохим. После последней игры он даже раздражительно облил оператора водой.

Впрочем, в понедельник Криштиану наконец-то прервал голевое молчание. В игре с "Монасиром" из Туниса он забил второй, переломный гол для своей команды. Португалец замкнул головой подачу с фланга, когда счет был 1:1. После этого "Аль-Насср" забил еще дважды и отпраздновал победу 4:1. Для выхода в плей-офф команде Роналду, за которую, напомним, также играют Брозович и Фофана, в последнем туре нужно не проиграть египетскому "Замалеку".

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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