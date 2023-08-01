Роналду забивает 22 сезона подряд. Португалец поразил ворота тунисского Монастира – Видео

Криштиану Роналду забил в ворота тунисского "Монастира" (4:1) в Кубке арабских чемпионов. Португалец забивает минимум 1 гол последние 22 сезона.

Этот гол стал для португальца 839-м в карьере и 716-м в клубной карьере.

В прошлом сезоне Роналду провел 37 матчей, забил 18 голов и отдал 4 результативных передачи за "Аль-Наср" и "Манчестер Юнайтед".