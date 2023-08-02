Днепр-1 вылетел из ЛЧ, ПСЖ нашел замену Мбаппе, Мане поехал в Саудовскую Аравию. Главные новости за 1 августа

Украинский клуб не сумел отыграться после домашних 1:3. Днепряне заметно прибавили в игре, спору нет, но итоговые 2:2 оказались бесполезны - команда Александра Кучера вылетела в ЛЕ. Важный факт - перед матчем в Афинах многие украинцы жаловались на отравление. Клуб даже собирался жалобу в УЕФА подавать - в общем, скандал.

Здесь наибольше порадовал БАТЭ - он повторно проиграл "Арису" (3:5). Также удивил "Лудогорец", которого выбила словенская Олимпия (2:1), причем болгары не забили пенальти в компенсированное время. В еще одном матче дня "Слован" с боями прошел боснийский "Зриньски" (2:2, 1:0).

Причем не куда-нибудь, а в "Аль-Наср", где уже выступает Криштиану Роналду. За 31-летнего Мане саудовцы выложили 40 млн евро; контракт - до 2026-го; зарплата - 30 млн евро в год. Ожидается, что "Бавария" потратит вырученные средства на выкуп у "Тоттенхэма" Гарри Кейна.

Речь идет о 50 млн евро. При этом "Барса" получит лишь половину суммы, а вторую отдаст игроку, которому немало задолжала за последние сезоны. L’Equipe пишет, что у "ПСЖ" есть 5 дней, чтобы закрыть сделку, но с этим проблем не будет. В Париже Дембеле заменит Килиана Мбаппе, которого вчера даже убрали с обложки клубного сайта.

Еще один важный инсайд - на сей раз от Нила Солы. По его информации, переход Артема - дело решенное. Деньги за украинца "Днепр-1" поделит поровну с "Митьюлланном", как и положено. Но есть и нюанс - "Жирона" получит не 100% прав на игрока, а лишь чуть более 50. Кому достанутся остальные - пока неясно.

Его зовут Лесли Угочукву, ему 19 лет, и он успел провести только полтора сезона за "Ренн" на позиции центрального хавбека. Риск? Конечно. Но для правления Тодда Боэли это уже тенденция - "Челси" второй год кряду пачками скупает талантливую молодежь по всей Европе.