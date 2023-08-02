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Днепр-1 вылетел из ЛЧ, ПСЖ нашел замену Мбаппе, Мане поехал в Саудовскую Аравию. Главные новости за 1 августа

Общие новости
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Проблемы вице-чемпиона УПЛ и много важных трансферов

Днепр-1 вылетел из ЛЧ, ПСЖ нашел замену Мбаппе, Мане поехал в Саудовскую Аравию. Главные новости за 1 августа

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Masashi Hara

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" не победил "Панатинаикос" и вылетел из ЛЧ

Украинский клуб не сумел отыграться после домашних 1:3. Днепряне заметно прибавили в игре, спору нет, но итоговые 2:2 оказались бесполезны - команда Александра Кучера вылетела в ЛЕ. Важный факт - перед матчем в Афинах многие украинцы жаловались на отравление. Клуб даже собирался жалобу в УЕФА подавать - в общем, скандал.

Остальная ЛЧ: вылеты БАТЭ и "Лудогорца", успех "Слована"

Здесь наибольше порадовал БАТЭ - он повторно проиграл "Арису" (3:5). Также удивил "Лудогорец", которого выбила словенская Олимпия (2:1), причем болгары не забили пенальти в компенсированное время. В еще одном матче дня "Слован" с боями прошел боснийский "Зриньски" (2:2, 1:0).

Садио Мане перебрался из "Баварии" в Саудовскую Аравию

Причем не куда-нибудь, а в "Аль-Наср", где уже выступает Криштиану Роналду. За 31-летнего Мане саудовцы выложили 40 млн евро; контракт - до 2026-го; зарплата - 30 млн евро в год. Ожидается, что "Бавария" потратит вырученные средства на выкуп у "Тоттенхэма" Гарри Кейна.

"ПСЖ" активировал клаусулу Дембеле. Усман вскоре приедет в Париж

Речь идет о 50 млн евро. При этом "Барса" получит лишь половину суммы, а вторую отдаст игроку, которому немало задолжала за последние сезоны. L’Equipe пишет, что у "ПСЖ" есть 5 дней, чтобы закрыть сделку, но с этим проблем не будет. В Париже Дембеле заменит Килиана Мбаппе, которого вчера даже убрали с обложки клубного сайта.

"Жирона" заплатит за Довбика около 7 млн евро - журналист

Еще один важный инсайд - на сей раз от Нила Солы. По его информации, переход Артема - дело решенное. Деньги за украинца "Днепр-1" поделит поровну с "Митьюлланном", как и положено. Но есть и нюанс - "Жирона" получит не 100% прав на игрока, а лишь чуть более 50. Кому достанутся остальные - пока неясно.

"Челси" купил очередное молодое дарование. На сей раз, за 28 млн евро

Его зовут Лесли Угочукву, ему 19 лет, и он успел провести только полтора сезона за "Ренн" на позиции центрального хавбека. Риск? Конечно. Но для правления Тодда Боэли это уже тенденция - "Челси" второй год кряду пачками скупает талантливую молодежь по всей Европе.

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