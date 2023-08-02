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Так себе союзники: сборные России и Ирана подрались в финале Сурдлимпийских игр

Общие новости
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Даже здесь не могут по-честному

Так себе союзники: сборные России и Ирана подрались в финале Сурдлимпийских игр

Фото: aif.ru

Новина українською

Эпичным позором завершился футбольный финал Россия - Иран на Сурдлимпийских играх в Уфе.

Само соревнование россияне устроили как альтернативу официальной Дефлимпиаде, от которой их отстранили, но на поверку не получилось ничего хорошего. Арбитр финала свистел только в одну сторону.

Когда уже по истечении добавленного времени он еще и пенальти поставил на ворота иранцев, украв у них победу 2:1, те от несправедливости пошли врукопашную; началась драка стенка на стенку, после которой организаторы присудили гостям техническое поражение.

За серебряными наградами иранцы даже не вышли и, думается, их теперь трудно будет вообще уломать приехать в Россию. Все-таки они глухие, но не слепые, и отношение увидели.

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В статье: Россия Иран
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Источник:
Sport24.ru

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