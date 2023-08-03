Прощание Буффона, скандальный матч Шахтёра и повторное отстранение Павелко. Главные новости за 2 августа

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 2 августа.

Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон объявил о завершение карьеры в возрасте 45 лет. Последние два сезона Буффон провёл в "Парме". Большую часть своей карьеры голкипер провёл в "Ювентусе", выиграв с "старой синьорой" 10 титулов Серии А и трижды доходя до финала Лиги Чемпионов. Также Буффон является рекордсменом сборной Италии по количеству матчей, выиграв с национальной командой Чемпионат мира в 2006-м году.

"Шахтёр" совершил первую осечку, поделив очки с "Вересом" (1:1) в скандальном матче 2-го тура VBET-Лиги. В первом тайме было сразу два контроверсионных решения арбитра – засчитанный гол Матвиенко со штрафного до свистка рефери и удаление опорника "горняков" Артёма Бондаренко в спорном эпизоде. Тем не менее, констатируем первую потерю очков при ван Леувене.

В среду Андрея Павелко снова отстранили от должности президента Украинской ассоциации футбола. Соответствующее решение приняла следственная судья Шевченковского районного суда города Львова Зима Ирина Евстафьевна. В этот раз Павелко получил двухмесячное отстранение - до 2-го октября включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению.

"Бенфика" включилась в гонку за Анатолией Трубиным. В ближайшее время португальский гранд проведёт с "Шахтёром" переговоры по 22-летнему голкиперу, сообщает Фабрицио Романо. Ранее "Интер" вышел из переговоров с "горняками", отказавшись платить за украинца более 12 миллионов евро. Трубин связан контрактом с "Шахтёром" до конца сезона.

Ливай Колуилл продлил сотрудничество с "Челси". Новый контракт подписан по схему 5+1. Романо отмечает, что убедить Колуилла остаться в "Челси" удалось Маурисио Почеттино и его штабу. Ранее 20-летний выпускник "синих" выступал на правах аренды в "Брайтоне", успешными выступлениями в котором привлёк внимание других британских грандов.