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Месси отреагировал на свой дубль в матче против Орландо

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Аргентинец вывел свою команду в 1/8 финала Кубка Лиг

Месси отреагировал на свой дубль в матче против Орландо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси прокомментировал победу над "Орландо Сити" (3:1) в 1/16 финала Кубка лиг в МЛС. Напомним, сам аргентинец сделал дубль в этой игре.

"Все сыграли отлично, очень рад победе! Спокойной ночи, Майами!", - написал Месси на своей странице в Instagram.

Заметим, что украинский защитник Сергей Кривцов и звездный форвард Лионель Месси провели на поле все 90 минут.

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В статье: Лионель Месси Орландо Сити (США) Интер Майами
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