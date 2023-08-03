Месси отреагировал на свой дубль в матче против Орландо

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси прокомментировал победу над "Орландо Сити" (3:1) в 1/16 финала Кубка лиг в МЛС. Напомним, сам аргентинец сделал дубль в этой игре.

"Все сыграли отлично, очень рад победе! Спокойной ночи, Майами!", - написал Месси на своей странице в Instagram.

Заметим, что украинский защитник Сергей Кривцов и звездный форвард Лионель Месси провели на поле все 90 минут.