Роналду забил и вывел Аль-Наср в плей-офф Кубка арабских чемпионов – Видео

"Аль-Наср" сыграл вничью с египетским "Замалеком" (1:1) и вышел из группы в Кубке арабских чемпионов. Криштиану Роналду сравнял счет на 87-ой минуте встречи.

Криштиану выпрыгнул выше всех в штрафной соперника и переправил мяч в ворота. Это второй гол порутагльца в этом сезоне и второй мяч подряд.

Именно гол Криштиану вывел "Аль-Наср" в плей-офф арабской Лиги чемпионов. Саудовский клуб выходит со второго места в группе, где первым выходит "Аль-Шабаб".