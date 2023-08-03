Роналду забил и вывел Аль-Наср в плей-офф Кубка арабских чемпионов – Видео
Гол во втором матче подряд
Фото: https://twitter.com/AlNassrFC
"Аль-Наср" сыграл вничью с египетским "Замалеком" (1:1) и вышел из группы в Кубке арабских чемпионов. Криштиану Роналду сравнял счет на 87-ой минуте встречи.
Криштиану выпрыгнул выше всех в штрафной соперника и переправил мяч в ворота. Это второй гол порутагльца в этом сезоне и второй мяч подряд.
Именно гол Криштиану вывел "Аль-Наср" в плей-офф арабской Лиги чемпионов. Саудовский клуб выходит со второго места в группе, где первым выходит "Аль-Шабаб".
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