38-летний Вальбуэна подписался на Кипре
Не спешит завязывать с футболом
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stefanos Kyriazis/NurPhoto
Бывший игрок сборной Франции Матье Вальбуэна подписал годичный контракт с кипрским "Аполлоном".
В новый для себя чемпионат 38-летний ветеран перешел как свободный агент, предварительно расторгнув контракт с "Олимпиакосом", где он выступал последние 4 сезона.
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Вальбуэна провел свои лучшие годы в "Марселе" и "Лионе", набегав 297 матчей (36 голов) в Лиге 1. Кроме того, на его счету 52 матча и 8 голов за сборную Франции.
Карьера Матье пошла под откос после печально известного шантажа секс-видео, в котором среди прочих был замешан Карим Бензема.
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