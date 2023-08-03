  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

38-летний Вальбуэна подписался на Кипре

Общие новости
(1 голосов)

Не спешит завязывать с футболом

38-летний Вальбуэна подписался на Кипре

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stefanos Kyriazis/NurPhoto

Новина українською

Бывший игрок сборной Франции Матье Вальбуэна подписал годичный контракт с кипрским "Аполлоном".

В новый для себя чемпионат 38-летний ветеран перешел как свободный агент, предварительно расторгнув контракт с "Олимпиакосом", где он выступал последние 4 сезона.

Вальбуэна провел свои лучшие годы в "Марселе" и "Лионе", набегав 297 матчей (36 голов) в Лиге 1. Кроме того, на его счету 52 матча и 8 голов за сборную Франции.

Карьера Матье пошла под откос после печально известного шантажа секс-видео, в котором среди прочих был замешан Карим Бензема.

По теме
yellow-arrow
Роналду забил и вывел Аль-Наср в плей-офф Кубка арабских чемпионов – Видео
yellow-arrow
Месси отреагировал на свой дубль в матче против Орландо
yellow-arrow
Прощание Буффона, скандальный матч Шахтёра и повторное отстранение Павелко. Главные новости за 2 августа
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Матье Вальбуэна Аполлон (Лимассол)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде