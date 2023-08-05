Победа Динамо, торги по Лунину, возвращение Чигринского. Главные новости за 4 августа
А также прогресс у Довбика и проблемы у Малиновского
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за пятницу, 4 августа
Динамо победило Оболонь
Течение матча могло пойти по совсем другому сценарию, если бы арбитр засчитал гол пивоваров в дебюте встречи. Но видеоассистент заметил офсайд, хотя визуальная картинка была очень противоречивой. А уже через несколько минут Ванат открыл счет, после чего Ярмоленко удвоил преимущество, реализовав пенальти. Перед перерывом Черненко сократил отставание, однако Буяльский успел восстановить разницу в два мяча. Во втором тайме Карась обостряет интригу максимально, но "Оболонь" остается в меньшинстве после удаления Груши, а Ярмоленко делает дубль, второй раз забив с 11-метровой отметки. Игра в итоге так и завершилась – 2:4 в пользу "Динамо", которое возглавило турнирную таблицу.
Вильярреал торгует Лунина
Не секрет, что "Реал" планирует избавиться от Андрея, поскольку считает, что он не достойный дублер для Куртуа. Вот и покупатель появился - "Вильярреал". Правда, Желтая Субмарина предложила всего 3 миллиона евро, а эта сумма совсем не устраивает Флорентино Переса. Тот настаивает как минимум на 5-ти. Так что переговоры продолжаются.
Шахтер подписал Чигринского
Таки это оказалось правдой. Действительно, донецкий клуб вел переговоры с Дмитрием Чигринским и сейчас подписал с опытным 36-летним защитником контракт сроком на один год. Последним местом работы Дмитрия был греческий "Ионикос". Стоит напомнить, что Чигринский является воспитанником академии "Шахтера", на его счету 189 матчей за клуб и 16 забитых голов. Также он играл за "Барселону", "Металлург" Запорожья, "Днепр" и АЕК.
Трансфер Довбика выходит на финишную прямую
Сначала украинские источники сообщили, что после матча с "Панатинаикосом" форвард "Днепра-1" улетел в Испанию. А уже вскоре газета AS проинформировала, что Артем проходит медосмотр в "Жироне", с которой должен подписать контракт на 5 лет. Каталонский клуб якобы должен потратить на игрока 7 миллионов евро. Сколько из них получит "Днепр-1", а сколько "Митьюлланд", не уточняется.
Малиновский может покинуть Марсель
В клубе недовольны тем, что Руслан не сумел полноценно адаптироваться в команде и не демонстрирует своих лучших качеств. L`Equipe даже утверждает, что Малиновский "может паковать чемоданы". Показателен тот факт, что он до сих пор не сыграл ни одного контрольного матча этим летом. И тут же появилась новость, что интересуется Русланом "Торино". Также не прочь получить игрока "Бешикташ".
О других трансферах
Анатолием Трубиным, кроме "Интера", также заинтересовалась "Бенфика", но СМИ снова пишут, что португальскому клубу будет трудно договориться с "Шахтером". "Реал" планирует подписать Влаховича, если не получится получить Мбаппе. "Бавария" предложила 100 миллионов евро за Кейна плюс бонусы, это последнее предложение мюнхенцев лондонскому клубу. "Челси" купил у "Монако" защитника Акселя Дисаси на 45 миллионов евро. "Милан" за 20 миллионов купил американца Юниса Мусу у "Валенсии".
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