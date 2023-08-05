Победа Динамо, торги по Лунину, возвращение Чигринского. Главные новости за 4 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за пятницу, 4 августа

Течение матча могло пойти по совсем другому сценарию, если бы арбитр засчитал гол пивоваров в дебюте встречи. Но видеоассистент заметил офсайд, хотя визуальная картинка была очень противоречивой. А уже через несколько минут Ванат открыл счет, после чего Ярмоленко удвоил преимущество, реализовав пенальти. Перед перерывом Черненко сократил отставание, однако Буяльский успел восстановить разницу в два мяча. Во втором тайме Карась обостряет интригу максимально, но "Оболонь" остается в меньшинстве после удаления Груши, а Ярмоленко делает дубль, второй раз забив с 11-метровой отметки. Игра в итоге так и завершилась – 2:4 в пользу "Динамо", которое возглавило турнирную таблицу.

Не секрет, что "Реал" планирует избавиться от Андрея, поскольку считает, что он не достойный дублер для Куртуа. Вот и покупатель появился - "Вильярреал". Правда, Желтая Субмарина предложила всего 3 миллиона евро, а эта сумма совсем не устраивает Флорентино Переса. Тот настаивает как минимум на 5-ти. Так что переговоры продолжаются.

Таки это оказалось правдой. Действительно, донецкий клуб вел переговоры с Дмитрием Чигринским и сейчас подписал с опытным 36-летним защитником контракт сроком на один год. Последним местом работы Дмитрия был греческий "Ионикос". Стоит напомнить, что Чигринский является воспитанником академии "Шахтера", на его счету 189 матчей за клуб и 16 забитых голов. Также он играл за "Барселону", "Металлург" Запорожья, "Днепр" и АЕК.

Сначала украинские источники сообщили, что после матча с "Панатинаикосом" форвард "Днепра-1" улетел в Испанию. А уже вскоре газета AS проинформировала, что Артем проходит медосмотр в "Жироне", с которой должен подписать контракт на 5 лет. Каталонский клуб якобы должен потратить на игрока 7 миллионов евро. Сколько из них получит "Днепр-1", а сколько "Митьюлланд", не уточняется.

В клубе недовольны тем, что Руслан не сумел полноценно адаптироваться в команде и не демонстрирует своих лучших качеств. L`Equipe даже утверждает, что Малиновский "может паковать чемоданы". Показателен тот факт, что он до сих пор не сыграл ни одного контрольного матча этим летом. И тут же появилась новость, что интересуется Русланом "Торино". Также не прочь получить игрока "Бешикташ".

Анатолием Трубиным, кроме "Интера", также заинтересовалась "Бенфика", но СМИ снова пишут, что португальскому клубу будет трудно договориться с "Шахтером". "Реал" планирует подписать Влаховича, если не получится получить Мбаппе. "Бавария" предложила 100 миллионов евро за Кейна плюс бонусы, это последнее предложение мюнхенцев лондонскому клубу. "Челси" купил у "Монако" защитника Акселя Дисаси на 45 миллионов евро. "Милан" за 20 миллионов купил американца Юниса Мусу у "Валенсии".