Успех Ротаня, благотворительный матч в Лондоне, Хойлунд в МЮ. Главные новости за пятое августа
А также первые четвертьфиналисты женского ЧМ, историческая победа ЛНЗ и начало сезона в Италии
Фото: ФК Олександрія
UA-Футбол подготовил для читателей подборку главных новостей за субботу, шестое августа
"Александрия" демонстрирует на старте сезона стопроцентный результат
Команда Руслана Ротаня во втором туре подряд берет три очка, демонстрируя рациональный стиль футбола. Неделю назад александрийцы со счетом 1:0 победили "Кривбасс", сейчас же с таким же итогом был обыгран "Металлист 1925". Примечательно, что в обоих матчах забил один и тот же игрок – Артем Шулянский.
ЛНЗ разгромил "Минай"
После первого тура и у "Миная", и у ЛНЗ было по поражению. В их очном поединке определялся ситуативный аутсайдер лиги. В итоге такая участь выпала "Минаю", проигравшему 0:3. Для ЛНЗ это первые голы и первая победа в истории клуба на уровне УПЛ.
В Лондоне прошел благотворительный матч в поддержку Украины
Играли между собой команды Шевченко и Зинченко. Матч закончился со счётом 2:2. Все средства, заработанные с этого события, пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Александр Зинченко провел на поле стартовые минуты, после чего был заменен, ведь на следующий день у его "Арсенала" – матч Суперкубка Англии против "манчестер Сити".
МЮ объявил о подписании Расмуса Хойлунда
Датский нападающий присоединился к "дьяволам", заключив контракт на пять лет. Предполагаемая сумма трансфера – 85 миллионов евро. Хойлунд выступал за "Аталанту" с августа 2022-го года. В прошлом сезоне забил десять голов и отдал четыре результативных передачи.
На женском ЧМ определились первые четвертьфиналисты
Приближается к решающим стадиям женский чемпионат мира. В субботу на турнире определились первые четвертьфиналисты. Ими стали сборная Испании, уничтожившая Швейцарию 1:5, и сборная Японии, победившая Норвегию 3:1.
В Италии одним матчем Кубка официально стартовал новый сезон
Новый сезон стартовал в Италии. Серия А пока на паузе, а вот в Кубке Италии состоялся один матч между представителями второго и третьего дивизионов. "Катадзаро", который в 1966-м году играл в финале этого турнира, одолел "Фоджу". Дальше у победителя будет противостояние с "Удинезе".
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