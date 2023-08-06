Успех Ротаня, благотворительный матч в Лондоне, Хойлунд в МЮ. Главные новости за пятое августа

UA-Футбол подготовил для читателей подборку главных новостей за субботу, шестое августа

Команда Руслана Ротаня во втором туре подряд берет три очка, демонстрируя рациональный стиль футбола. Неделю назад александрийцы со счетом 1:0 победили "Кривбасс", сейчас же с таким же итогом был обыгран "Металлист 1925". Примечательно, что в обоих матчах забил один и тот же игрок – Артем Шулянский.

После первого тура и у "Миная", и у ЛНЗ было по поражению. В их очном поединке определялся ситуативный аутсайдер лиги. В итоге такая участь выпала "Минаю", проигравшему 0:3. Для ЛНЗ это первые голы и первая победа в истории клуба на уровне УПЛ.

Играли между собой команды Шевченко и Зинченко. Матч закончился со счётом 2:2. Все средства, заработанные с этого события, пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Александр Зинченко провел на поле стартовые минуты, после чего был заменен, ведь на следующий день у его "Арсенала" – матч Суперкубка Англии против "манчестер Сити".

Датский нападающий присоединился к "дьяволам", заключив контракт на пять лет. Предполагаемая сумма трансфера – 85 миллионов евро. Хойлунд выступал за "Аталанту" с августа 2022-го года. В прошлом сезоне забил десять голов и отдал четыре результативных передачи.

Приближается к решающим стадиям женский чемпионат мира. В субботу на турнире определились первые четвертьфиналисты. Ими стали сборная Испании, уничтожившая Швейцарию 1:5, и сборная Японии, победившая Норвегию 3:1.

Новый сезон стартовал в Италии. Серия А пока на паузе, а вот в Кубке Италии состоялся один матч между представителями второго и третьего дивизионов. "Катадзаро", который в 1966-м году играл в финале этого турнира, одолел "Фоджу". Дальше у победителя будет противостояние с "Удинезе".