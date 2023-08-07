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G2 Esports - чемпион IEM Cologne 2023

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Monte и NaVi вылетели раньше

G2 Esports - чемпион IEM Cologne 2023

Twitter ESL Counter-Strike

Новина українською

В период с 26 июля по 6 августа в Германии проходил турнир по CS:GO - IEM Cologne 2023. 24 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 млн долларов и за слот на IEM Katowice 2023.

6 августа состоялся решающий поединок турнира между G2 Esports и ENCE. Гранд-финал проходил в формате "Best of 5" и закончился победой G2 – со счетом 3:1 (16:4 на Nuke, 16:10 на Mirage, 13:16 на Anubis и 16:9 на Ancient).

Таким образом, коллектив "NiKo" Ковача стала чемпионом и заработала в качестве призовых 400 тысяч долларов и слот на IEM Katowice 2024.

Украинские команды Monte и NaVi также принимали участие в турнире, в итоге заняв 9-12 и 7-8 места соответственно.

Запись гранд-финала IEM Cologne 2023

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В статье: Natus Vincere Monte
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