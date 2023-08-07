Переход Довбика, лидерство Руха, разгром Шахтера и трофей Арсенала. Главные новости за 6 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 6 августа

Форвард "Днепра-1" подписал контракт с каталонским клубом к 2028 году, уже успел принять участие в тренировочном процессе и даже вышел на замену в товарищеском матче с "Лацио". Сообщается, что "Жирона" заплатила за игрока 7 миллионов евро. Но всю ли сумму получит "Днепр-1", или пополам с "Митьюлландом" - неизвестно. К слову, матч против "Лацио" "Жирона" выиграла 2:1, первый мяч в игре на счету Виктора Цыганкова.

Но она была очень непростой. Команда Кучера тяжело создавала моменты, в то время как "Полесье" опасно контратаковало. Но на 20-й минуте Кушниренко оставил житомирскую команду в меньшинстве, в середине второго тайма Пихаленок вывел "Днепр-1" вперед. "Полесье" смогло отыграться с помощью пенальти, который реализовал Янаков на 87-й минуте. Впрочем, на 90+1 Бабенко удался чудо-удар с далекого расстояния – "Днепр-1" победил 2:1.

После неудачи в игре с "Рухом" луганчане уступили "Кривбассу". Хотя и повели уже на четвертой минуте, когда Антюх забил с 11-метровой отметки. Однако перед перерывом Лунев тоже реализовал пенальти, а на 57-й Приходько вывел Кривбасс вперед. Организовать финальный штурм луганцам помешало удаление Ильи Гулько, а уже в компенсированное время Деблеко установил окончательный результат игры – 1:3 в пользу команды Юрия Вернидуба.

Коваливцы обыграли "Черноморец" 2:0, забивали Велетень и Цуриков. "Рух" одолел еще одного представителя Украины в еврокубках – "Ворсклу". И опять же полтавчане забили первыми – Юрченко на 10-й минуте, но львовяне ответили дублем Климчука, голом Квасницы и автоголом Павлюка. 1:4 – вторая подряд победа "Руха", который идет на уровне с "Динамо" и "Александрией".

Это был товарищеский благотворительный матч, во время которого горняки провели Андрея Пятова на игровую пенсию. Голкипер отыграл 15 минут, после чего был заменен на Дмитрия Ризныка. Тому уже пришлось изрядно поработать, чтобы сдержать атаки шпор, и, несмотря на большое количество сейвов, он пять раз должен был доставать мяч из сетки. Особенно постарался Гарри Кейн, оформивший покер. Уже на 90+5 точку поставил Скарлетт. Единственное, чем смог ответить "Шахтер" – гол Келси с паса Сикана.

За титул канониры соревновались с "Манчестер Сити". Игра получилась весьма драматичной. "Сити" забил на 70 усилиями Палмера. Но "Арсенал" сравнял на 90+11-й! Отличился Троссар. Почему так долго играли? Ибо уже действовали новые рекомендации для арбитров, как на последнем ЧМ. И после игры на это изрядно сетовал Хосеп Гвардиола. В конце концов пришлось бить пенальти, и если канониры реализовали все свои попытки, то у горожан промахнулись герои прошлого сезона – Родри и Де Брюйне.

Инсайдеры активно утверждают, что "Бенфика" почти договорилась с "Шахтером" о переходе Анатолия Трубина. Якобы предложение лиссабонцев составляет 10 миллионов + миллион бонусов, но есть еще один важный пункт – 40% от последующей продажи. А вот Руслан Малиновский, похоже, возвращается в Италию. Он согласился перейти в "Торино", который возьмет его в аренду с обязанностью выкупить через год за 10 миллионов евро.