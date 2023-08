Наступила шипами на лежащую соперницу. Фол, из-за которого женская сборная Англии осталась в меньшинстве в 1/8 финала ЧМ

В рамках 1/8 финала чемпионата мира среди женщин сборная Англии одолела Нигерию, но британки смогли сделать это лишь в серии пенальти, в основное и дополнительное время команды голов не забивали.

При этом стоит отметить, что фаворит поединка еще был вынужден дотерпеть до лотереи – на 87-й минуте англичанки остались в меньшинстве из-за жестокого фола Лорен Джеймс, родной сестры футболиста "Челси" Риса Джеймса. Она просто наступила на соперницу, которая лежала на газоне, за что сразу получила прямую красную карточку.

Lauren James has went from hero to zero for England Women at the World Cup!

She has just seen a red card for this stupidity ????



