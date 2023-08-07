Наступила шипами на лежащую соперницу. Фол, из-за которого женская сборная Англии осталась в меньшинстве в 1/8 финала ЧМ
Странная жестокость
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 1/8 финала чемпионата мира среди женщин сборная Англии одолела Нигерию, но британки смогли сделать это лишь в серии пенальти, в основное и дополнительное время команды голов не забивали.
При этом стоит отметить, что фаворит поединка еще был вынужден дотерпеть до лотереи – на 87-й минуте англичанки остались в меньшинстве из-за жестокого фола Лорен Джеймс, родной сестры футболиста "Челси" Риса Джеймса. Она просто наступила на соперницу, которая лежала на газоне, за что сразу получила прямую красную карточку.
Lauren James has went from hero to zero for England Women at the World Cup!— Suzesport.com (@SuZeSport) August 7, 2023
She has just seen a red card for this stupidity ????
pic.twitter.com/3gp7NTadKa
Lauren James is sent off for standing on Michelle Alozie ???? pic.twitter.com/eNGE3d9GWK— ESPN UK (@ESPNUK) August 7, 2023
В серии пенальти Англия реализовала 4 удара, в то время как Нигерия забила только дважды.
Популярное сейчас
- УЕФА сократил число потенциальных соперников Динамо и Днепра-1 в 4-м раунде ЛК
- Месси забил штрафной на 85-й. Интер отыгрался с 2:4 и выиграл по пенальти матч Кубка лиг – ВИДЕО
- Переход Довбика, лидерство Руха, разгром Шахтера и трофей Арсенала. Главные новости за 6 августа
- Роналду, Бензема и Мане – лишь малая часть плана: как Саудовская Аравия ищет себе новое место в мире
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
Новости по теме
- 15:44 Прогнозы на футбол День сурка. Челси – Лидс Юнайтед. Анонс и прогноз матча 26-го тура АПЛ на 04.03.2023
- 09:41 Зарубежные Таланты Челси стали первыми братом и сестрой, сыгравшими за сборную Англии
- 10:17 Зарубежные Любитель перекусить, отличник в учебе и спаситель детей. Необычные истории игроков сборной Англии