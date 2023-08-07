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Наступила шипами на лежащую соперницу. Фол, из-за которого женская сборная Англии осталась в меньшинстве в 1/8 финала ЧМ

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Странная жестокость

Наступила шипами на лежащую соперницу. Фол, из-за которого женская сборная Англии осталась в меньшинстве в 1/8 финала ЧМ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 1/8 финала чемпионата мира среди женщин сборная Англии одолела Нигерию, но британки смогли сделать это лишь в серии пенальти, в основное и дополнительное время команды голов не забивали.

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При этом стоит отметить, что фаворит поединка еще был вынужден дотерпеть до лотереи – на 87-й минуте англичанки остались в меньшинстве из-за жестокого фола Лорен Джеймс, родной сестры футболиста "Челси" Риса Джеймса. Она просто наступила на соперницу, которая лежала на газоне, за что сразу получила прямую красную карточку.

В серии пенальти Англия реализовала 4 удара, в то время как Нигерия забила только дважды.

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В статье: женский чемпионат мира
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