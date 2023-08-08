Жеребьевка еврокубков, замена Довбика, новая звезда для ПСЖ. Главные новости за 7 августа
А также торги по Кейну и предстоящий трансфер Трубина
Фото: facebook.com/rigafootballclub
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 7 августа
Состоялась жеребьевка последних раундов квалификации ЛЕ и ЛК
Слепой жребий в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы свел две украинские команды – "Зарю" и "Днепр-1". Правда, команде Кучера еще предстоит сначала пройти "Славию". Если же "Днепр-1" проиграет чехам, то перейдет в Лигу Конференций, где в четвертом раунде сыграет с победителем пары "Лех" Познань – "Спартак" Трнава. Узнало соперника и "Динамо" – если киевляне пройдут "Арис", то сыграют с победителем пары "Нефтчи" – "Бешикташ".
Трансфер Трубина вышел на финишную прямую
Голкипер донецкого "Шахтера" прибыл в Португалию, где скоро должен подписать контракт с "Бенфикой". По информации инсайдеров, лиссабонский гранд заплатит 10 миллионов евро, еще один миллион предусмотрен в качестве бонуса, при этом "Шахтер" получит 40% от суммы последующей продажи Анатолия. К слову, "Интер", куда ранее сватали Трубина, купил голкипера "Баварии" и сборной Швейцарии Яна Зоммера.
Днепр-1 нашел замену Довбику
Как утверждают СМИ, днепровский клуб в ближайшее время подпишет контракт с Александром Филипповым. Он присоединится к команде в Чехии перед игрой со "Славией". Как известно, Филиппов неплохо проявил себя в черниговской "Десне", в сезоне 2019-2020 он забил 16 голов в рамках УПЛ. После этого перешел в бельгийский "Сент-Трюйден", где, однако, проявить себя в полной мере не сумел, поэтому был вынужден играть в аренде в Риге.
ПСЖ покупает форварда Бенфики
Гонсалу Рамуш в прошлом сезоне забил почти три десятка голов и отдал 12 результативных передач. Неудивительно, что форвард привлек внимание грандов. Но самым ловким оказался ПСЖ, которому еще и пришлось обходить финансовый фейер-плей. Парижане таки нашли выход из ситуации – они взяли Рамуша в аренду с обязательством выкупить его за 65 миллионов евро в следующем году. Еще 15 миллионов "Бенфика" может получить в виде бонусов в зависимости от выступлений игрока.
Тоттенхэм отклонил предложение Баварии по Гарри Кейну
Казалось, переход главного английского бомбардира в мюнхенский гранд дело решенное. Как известно, у Кейна остается еще год контракта со шпорами, уже зимой он сможет подписать предварительный контракт с другим клубом, а затем перейти свободным агентом. Было бы логично согласиться с предложением "Баварии" в размере 100 миллионов евро. Но руководство шпор демонстрирует изрядную выдержку – мюнхенцы получили отказ. "Тоттенхэм" хочет получить за своего форварда на 25 миллионов больше.
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