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Футболиста Хапоэля отстранили от матча Лиги Конференций - он подрался с партнером из-за нардов

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Азарт - очень опасная эмоция

Футболиста Хапоэля отстранили от матча Лиги Конференций - он подрался с партнером из-за нардов

фото - Getty Images

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"Хапоэль" из Беэр-Шевы отстранил от тренировок на пять дней своего игрока Рамзи Сафури из-за нарушения дисциплины. Таким образом, атакующий хавбек даже будет вынужден пропустить игру третьего раунда квалификации Лиги Конференций против "Левски".

Причина наказания достаточно неожиданна. Сафури устроил драку с партнерами по команде из-за игры в нарды. От него получил на орехи и его оппонент в игре Шай Элиас, и другой игрок, Сагив Йехезкель, пытавшийся остановить потасовку, сообщает автор UA-Футбол Леон Вургафт со ссылкой на израильские СМИ.

Интересно, что в мае после чемпионского матча игроки Беэр-Шевы устроили массовую потасовку с игроками хайфского "Маккаби", из-за чего командам сняли по три очка и несколько игроков получили дисквалификации. Сафури тогда не был среди дисквалифицированных. А вот Йехезкелю не везет. Два года назад он получил чайником в голову от португальского легионера Жосуэ (который уже не в команде), когда пытался прекратить еще одну потасовку.

Добавим, что Сафури является основным игроком команды. В текущем сезоне он помог пройти литовский "Панавежис", отдав результативную передачу. В прошлом чемпионате Рамзи забил 8 голов в 24 поединках.

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В статье: Хапоэль (Беэр-Шева)
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