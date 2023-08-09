Убийство фаната в ЛЧ, трофей Барселоны, сборная осталась без тренера. Главные новости за 8 августа

Украинец поразил ворота кипрского "Ариса", чем помог "Ракуву" победить 2:1. Также отмечаем разгромы от мощных ПСВ, "Браги" и "Галатасарая" с разницей в три мяча, а еще сенсационный фарерский "Клаксвик", обыгравший дома "Мольде" 2:1. Такими темпами мы скоро увидим островитян в группе ЛЧ!

А это трагедия дня. Группа из 150 ультрас "Динамо Загреб" напала на греков перед матчем ЛЧ, и в результате один из потерпевших скончался от ножевых ранений. Ведется следствие; матч, естественно, перенесли. Вполне реально, что для хорватов этот евросезон уже закончен.

В выставочном матче побежден "Тоттенхэм", и эта игра, пускай и товарищеская, показала две вещи. Во-первых, у каталонцев отличная физика, позволившая им после 80-й минуты превратить 1:2 в 4:2. Ну, а во-вторых, воля "Шпор" к трофеям по-прежнему на нуле.

Испанец Луис Кортес подал в отставку и мотивировал свое решение войной - мол, ехал в Украину строить крутой проект, но обстоятельства неподходящие. Может, он и прав. Напомним, Кортес возглавил женскую команду в ноябре 2021-го и не вывел ее на ЧМ-2023.

60-миллионный Кристофер Нкунку серьезно повредил колено в спарринге против "Боруссии Дортмунд" и вчера его прооперировали. Де-факто это означает минимум три месяца вне поля. И еще это шанс для Михаила Мудрика, который с приходом француза больше сидел, чем играл.

Хулен Лопетеги не стал дожидаться первого тура и ушел уже сейчас, будучи недовольным кадровой ситуацией - из-за проблем с FFP "Волки" отпустили целый ряд важных игроков. Ходят слухи, что баска на "Молинью" заменит Гари О’Нил - не имеющий звездного статуса, но здорово показавший себя в "Борнмуте".