Источник: Франк Кессье и Роджер Ибаньез - на пути в Саудовскую Аравию

Франк Кессье и Роджер Ибаньез уже в ближайшее время после удачного прохождения медосмотра смогут подписать контракты с "Аль Ахли" из Саудовской Аравии и обойдутся клубу в 45 млн. евро, сообщает Фабрицио Романо.

Новый тренер саудитов Матиас Яйсле, до этого тренировавший "Ред Булл Зальцбург" и дважды подряд становившийся чемпионом в Австрии, собирает поразительную команду в "Аль-Ахли".

К команде уже присоединились звездные Эдуард Менди, Алан Сейнт - Максимин, Рияд Марез и Роберто Фирмино.

Напомним, что вчера мы уже информировали, что "Барселона" предоставила разрешение Кессье вести переговоры по контракту с "Аль-Ахли". До конца не ясна ситуация с Лангле и Дестом, на которых не рассчитывает Хави и от которых хотят избавиться в Барселоне.

