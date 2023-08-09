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Мане: Роналду один из лучших в истории. Игра с ним облегчает мне задачу

Общие новости
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Комплименты для капитана "Аль-Насра"

Мане: Роналду один из лучших в истории. Игра с ним облегчает мне задачу

Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN

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Садио Мане прокомментировал партнерство с Криштиану Роналду в "Аль-Насре". Он назвал португальца возможно лучшим игроком в истории футбола.

"(Криштиану) один из лучших игроков в истории, если не самый лучший, конечно. Он облегчает мне задачу.

И Талиска, и другие ребята – все они отличные футболисты. Я очень хочу сыграть в чемпионате вместе со всеми этими ребятами, чтобы сделать клуб по-настоящему успешным", – сказал Мане.

Мане перешел в "Аль-Наср" за сумму близкую к 30 миллионам евро. Столько же он будет получать ежегодно по трехнелтнему контракту с клубом.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср Садио Мане
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Источник:
arabnews.com

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