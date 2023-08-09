Роналду забил в четвертом матче подряд и вывел Аль-Наср в финал арабской ЛЧ
Победный гол с пенальти
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"Аль-Наср" вышел в финал арабской Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале иракский "Аль-Шорта" (1:0). Клуб прошел дальше благодаря голу Криштиану Роналду с пенальти.
На 31-ой минуте Роналду аткже забил гол, но ВАР его отменил из-за офсайда.
Роналду забивает в четвертом матче к ряду. До этого португалец забивал в четвертьфинале и в последних двух турах группового этапа. Гол против "Замалека" вывел команду в плей-офф, а теперь его гол выводи "Аль-Наср" в финал.
Противник "Аль-Насра" в финале определится сегодня, в 21:00. "Аль-Хиляль" сыграет против "Аль-Шабаба". Оба клуба также представляют Саудовскую Аравию.
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