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Роналду забил в четвертом матче подряд и вывел Аль-Наср в финал арабской ЛЧ

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Победный гол с пенальти

Роналду забил в четвертом матче подряд и вывел Аль-Наср в финал арабской ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Аль-Наср" вышел в финал арабской Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале иракский "Аль-Шорта" (1:0). Клуб прошел дальше благодаря голу Криштиану Роналду с пенальти.

На 31-ой минуте Роналду аткже забил гол, но ВАР его отменил из-за офсайда.

Роналду забивает в четвертом матче к ряду. До этого португалец забивал в четвертьфинале и в последних двух турах группового этапа. Гол против "Замалека" вывел команду в плей-офф, а теперь его гол выводи "Аль-Наср" в финал.

Противник "Аль-Насра" в финале определится сегодня, в 21:00. "Аль-Хиляль" сыграет против "Аль-Шабаба". Оба клуба также представляют Саудовскую Аравию.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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