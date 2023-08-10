Усиление Днепра-1, изгнание Мбаппе и счастливый день для фанов МЮ. Главные новости за 9 августа

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 9 августа.

"Днепр-1" объявил о подписании контрактов с двумя игроками. Новичками клуба стали форвард Александр Филиппов и хавбек Богдан Леднев. Соглашение с 30-летним Филипповым рассчитано на 1 год, а с 25-летним Ледневым – на 3 года. Оба футболиста уже провели первую тренировку с новым партнёрами и попали в заявку на игру квалификации ЛЕ со "Славией", которая пройдёт в Праге в четверг.

"ПСЖ" планирует отстранить Килиана Мбаппе от игр в августе, сообщает ESPN. Французский нападающий не сыграет с "Лорьяном" на Парк де Пренс в первом туре Лиги 1, а также пропустит последующие матчи с обладателем Кубка "Тулузой" и вице-чемпионами из "Ланса". Таким образом в клубе надеются вынудить Мбаппе, который также отстранён и от тренировок, покинуть клуб этим летом.

Харри Магуайр близок к переходу в "Вест Хэм". Экс-капитан МЮ обойдётся "хаммерс" в 30 миллионов фунтов. Ровно столько же "Вест Хэм" заплатит за лидера "Саутгемптона" Джеймса Уорда-Прауса. Оба игрока подпишут с лондонцами 4-летние контракты, , сообщает авторитетный Athletic. Многострадальный Магуайр и мастер штрафных Уорд-Прауз станут отличным дополнением для "Вест Хэма" с их ставкой на стандарты и низкой обороной.

"Аль-Наср" вышел в финал арабской Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале иракский "Аль-Шорта" (1:0). Клуб прошел дальше благодаря голу Криштиану Роналду с пенальти.

До этого португалец забивал в четвертьфинале и в последних двух турах группового этапа. Гол против "Замалека" вывел команду в плей-офф, а теперь его гол выводи "Аль-Наср" в финал. В решающей встрече "Аль-Наср" сыграет против "Аль-Хиляля", который летом подписал Кулибали, Невеша, Милинковича-Савича.

Аль-Ахли" объявил о переходе Франка Кессье. Полузащитник "Барселоны" обошелся саудовскому клубу в 15 миллионов евро. Сообщается, что он подписал контракт до лета 2026-го. Кессье будет получать 18 миллионов евро в год. К слову, этим летом "Аль-Ахли" подписал голкипера "Челси" Эдуара Менди, экс-нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино, вингера "Манчестер Сити" Рияда Мареза и игрока "Ньюкасла" Аллана Сен-Максимена.